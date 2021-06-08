MUZIK／閣樓挖到老瓜奈里

圖、文／MUZIK

義大利一幢閣樓中發現的小提琴，被鑑定為1705年出自老瓜奈里（Giuseppe Guarneri filius Andrea，著名的製琴師Giuseppe Guarneri del Gesù之父）之手的名琴「filius Andreae」。其木料經過年輪學測定，甚至可以證明，與現存的其它老瓜奈里出自同一個森林的樹木。

一年半前，義大利國家研究委員會旗下組織BioEconomy研究員Mauro Bernabei，接到一則附有照片的WhatsApp訊息，所攝為一把剛被擁有者繼承、身分尚待確認的小提琴，並有標誌著「Joseph Guanerius Filuis Andreae Cremonae Sub Titulo S. Theresie, 1705」的標籤，但因誤將Filius一字拼錯，而一直被認為只是偽標。Bernabei對琴首的雲杉進行年輪學測定，發現其中最「年輕」的木料，竟可回溯到1696年；對響板剝落下來的木料多測幾「輪」之後，琴齡隨之略有後移，據Bernabei提出的報告顯示，與標籤所示的年代非常吻合。

該琴繼之被與琴師Bruce Carlson手上的另一把、已然經過年輪學者Peter Ratcliff 分析的filius Andreae比較。研究者驚訝地發現，兩琴的木料完全相配、根本就是來自同一棵樹，意即它們是「雙胞胎」；其木料選擇、紋路，乃只響板、琴拱與琴背設計，都如出一轍；兩者的構造、尺寸、亮光漆面，也都經過確認。

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依據線上拍賣公司Tarisio的資料，老瓜奈里於2019年10月的拍賣中，締造最高價格紀錄：654237美元。

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