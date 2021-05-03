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MUZIK／日本古典樂發展中的猶太力量

▲（圖／記者MUZIK 古典樂刊資料圖片）

圖、文／MUZIK

可曾想過，如果有一天，古典樂壇裡所有的猶太裔音樂家們決定罷工一下，會有多大的影響嗎？答案是，柏林愛樂可能沒了首席指揮家，一樣的情形還發生在阿姆斯特丹大會堂管絃樂團上，維也納愛樂新年音樂會的指揮人選突然少了一大堆，而各地的音樂會被迫取消的眾多，還有本來排定的協奏曲獨奏家們，也得臨時進行更換。

是的，仔細想想，猶太音樂家在古典音樂世界中的存在感實在很強烈。而這不僅只是在西方世界而已，作為亞洲的古典音樂大國，樂評家Honma Hiromu日前就發表文章寫到，猶太裔的音樂家們也深深地影響了日本古典音樂的發展。

很難想像一個在19世紀末之前完全封閉於西方世界之外的國家，能夠在短短的一百多年時間，就讓古典音樂快速起飛發展。現今的日本不但對內有著完整的古典音樂系統，對外更成為一個輸出國，非常多的日籍音樂家在國際的舞台上發光發熱，這中間雖然有著自身的努力，但來自猶太音樂家們的幫助也不能忽視。

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文章中特別提到了兩位來猶太裔的音樂家（教育家），一位是帶起日本交響樂團發展的Joseph Rosenstock，另一位則是有日本歌劇發展之父之稱的Manfred Gurlitt。這兩位不約而同，都是在上個世紀的30-40年代，為了躲避納粹的迫害，而逃離到日本並定居發展。Joseph Rosenstock在1936-1946年間擔任NHK交響樂團的前身新交響樂團的首席指揮，這位曾指揮過紐約大都會歌劇院樂團的指揮家，把嚴謹及高標準的音樂訓練帶進日本，其中當時擔任樂團的大提琴手齋藤秀雄，受他影響最深。爾後齋藤創辦桐朋音樂院，作育無數英才，也造就了指揮大師小澤征爾。

Manfred Gurlitt則是在1939年受聘為東京音樂學校的教師，並協助日本最早的歌劇組織藤原歌劇團的創建與訓練。之後他又協助了日本東京二期會歌劇協會的成立，這兩個組織也成為影響日後歌劇在日本發展的最重要推手。

除了上述兩位之外，像是在關西地區推動古典音樂發展的猶太裔指揮家Emmanuel Metter，又或是在國際樂壇上大力提攜日本指揮家如小澤征爾、佐渡裕、大植英次等的前紐約愛樂指揮大師伯恩斯坦，這許多的猶太裔音樂家們直接或間接的將日本古典樂的發展推向了高峰，造就了今日的榮景。

延伸閱讀：NHK交響樂團任命路易西為下屆首席指揮

延伸閱讀：20年來，與小澤征爾音樂塾的最近距離

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