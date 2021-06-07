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美參議員搭C-17訪台　國台辦：民進黨挑釁兩岸關係「視生命如草芥」

記者蔡紹堅／綜合報導

美國3名參議員6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，並與總統蔡英文會面。對此，大陸國台辦表示，台灣疫情惡化，民進當當局無視台胞生命健康，處心積慮挑釁兩岸關係，暴露其視民眾生命如草芥，一味進行政治操作的謀「獨」本性與醜惡嘴臉。

▲▼美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員訪團抵台。（圖／路透）

國台辦發言人馬曉光7日指出，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台灣問題，停止同台灣任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

馬曉光強調，目前島內疫情持續惡化，民進黨當局無視廣大台胞生命健康安全，處心積慮挑釁兩岸關係，製造事端，再次暴露民進黨當局視民眾生命如草芥、不顧台灣民眾健康福祉，一味進行政治操作的謀「獨」本性與醜惡嘴臉。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

大陸外交部發言人汪文斌也在7日下午的例行記者會上表示，美國會有關議員訪問台灣並會見「台灣地區領導人」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，敦促美方把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步的嚴重損害。

▼美國參議員此次搭乘的美軍C-17運輸機 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼三位美國聯邦參議員搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣 。（圖／記者李毓康攝）

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