澎湖1家3人確診足跡曝！租車行老闆曾去全聯、超商、郵局、小吃部

▲澎湖一家三人染疫，發言人陳其育說明足跡。（圖／翻攝澎湖縣長賴峰偉臉書，下同）

記者陳羿妏／澎湖報導

澎湖零確診破功，接連傳出2起個案後，今（7日）再新增3例，全縣累計5人確診。澎湖縣政府稍早召開防疫記者會，發言人陳其育說明，今三例個案皆為隘門村民，為一名90多歲婦人（案10497）與其60多歲二兒子（案10498）、50多歲小兒子（案10499）染疫。

根據疫調資料顯示，案10497為90多歲婦人，5日因咳嗽、發燒被送往三總澎湖分院，除了去過四次隘門某診所就診，今新增中華路某藥局足跡，目前匡列7人居家隔離、19人自主健康管理。

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案10498為60多歲男性，是案10497的二兒子，採檢PCR陽性確診，昨日足跡公布曾去全聯湖西門市，今天新增中華路某藥局足跡，目前匡列1人自主健康管理。外傳案10498曾有去過台灣，陳其育表示，個案經調查，並無出境紀錄，而個案妻子則在5/3曾去高雄，採檢PCR陰性。

案10499為50多歲男性，案10497的小兒子，係一名租車行業者，採檢PCR陽性確診，昨日加上今日公布的足跡，個案曾去隘門某診所、牙醫診所、郵局、全聯湖西門市、吳媽媽小吃部、超商等地方，總共匡列32人自主管理。

陳其育指出，上述個案的接觸關係人採檢結果均為陰性，目前疫調重點主要針對個案是否因租車情況有與台灣前來的旅客接觸過而染疫，這部分感染源正在釐清當中。