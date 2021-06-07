　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

守護台灣抗疫情　「大學光學醫療體系」捐300萬力挺醫護警

▲▼大學光學醫療體系,守護台灣,疫情,台灣疫情,公益,愛心雲。（圖／大學光學醫療體系提供）

▲近日捐款三百萬元抗疫的大學光學醫療體系，過去便支持不少公益活動，昔日贊助內湖科技盃公益路跑活動，獲得台北市市長柯文哲給予肯定。

圖、文／大學光學醫療體系提供

新冠疫情日趨嚴峻，雙北熱區醫護、警察面臨巨大考驗，為此大學光學醫療體系捐款三百萬元，拋磚引玉以實際行動「力挺醫、護、警」，其中捐款台北市政府一百萬元、新北市政府一百萬元、警政署一百萬元，助力醫護、警察人員防疫所需，為守護台灣抗疫成功盡份心力。

大學光學醫療體系即將邁入成立30週年，身為醫療保健體系的一份子，照護好每個家庭成員的眼睛健康，是我們的使命！值此疫情肆虐期間，第一線的醫護及消防人員在長時間的防疫工作壓力下，配戴眼鏡成為一大負擔，全台共有25家的大學眼科合作診所，則提供了視力改善專案，也已協助近300位醫護及消防人員擺脫近視困擾，提高他們工作上的安全及生活便利性。

大學光學科技(股)公司重視整體居家安全及保障，於2020年捐贈新北市政府千台住宅用警報器，強化公共消防安全並減低消防人員火場搶救危險、贊助台北市科技盃愛地球路跑活動及企業千人捐血等活動，而大學醫療保健教育基金會、全台35家大學眼鏡則舉辧多場眼科義診、老花白內障醫學新知講座，並參與歲末寒冬關懷送暖及弱勢族群眼鏡捐贈等公益活動，長期關懷照護偏遠地區民眾，協助獨居長者就醫，提供完善的眼科醫療照護。

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

大學光學招募人才　年營收破9億

西門町年輕人力挺萬華　贈4千杯飲料伴防疫人員清涼過端午

守護台灣抗疫情　「大學光學醫療體系」捐300萬力挺醫護警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

西門町年輕人力挺萬華　贈4千杯飲料伴防疫人員清涼過端午

守護台灣抗疫情　「大學光學醫療體系」捐300萬力挺醫護警

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅29歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

公益熱門新聞

年輕人挺萬華　贈飲料伴防疫人員過端午

大學光學醫療體系捐300萬　力挺醫護警

弱勢學童在家上課急募104台平板

疫情衝擊弱勢孩童　世界和平會急募「營養物資箱」

郭昭巖「萬華人挺萬華」獲熱烈迴響

喜宴喊卡受衝擊！庇護工場：與新人共進退

免費領A餐？部落客實測超感動

東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生過好年

中化製藥捐助300萬物資　致敬抗疫鬥士

台哥大愛心爆棚！「一人一平板、停課不停學」募集近8成

佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶

疫情嚴峻民眾愛心送暖　萬華青年化身蜘蛛人為醫護送便當

防疫關懷送暖榮民　東森集團捐贈端午佳餚

抗疫送暖！富邦擴大捐2億

更多熱門

相關新聞

他收教召令轟「平行時空？」　網見亮點打臉

他收教召令轟「平行時空？」　網見亮點打臉

全國三級警戒延長至6月28日，現在全民都把自己關在家不敢外出，在這種情況下竟然還有人收到「教召令」，讓男子氣得痛批，「他X的！這是哪個平行時空？現在還要教召？」

大學指考每間試場人數「調降至20人」

大學指考每間試場人數「調降至20人」

全台疫情3級警戒立榮航空減每周3班飛澎湖

全台疫情3級警戒立榮航空減每周3班飛澎湖

關鍵字：

大學光學醫療體系守護台灣疫情台灣疫情公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面