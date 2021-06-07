守護台灣抗疫情　「大學光學醫療體系」捐300萬力挺醫護警

▲近日捐款三百萬元抗疫的大學光學醫療體系，過去便支持不少公益活動，昔日贊助內湖科技盃公益路跑活動，獲得台北市市長柯文哲給予肯定。

圖、文／大學光學醫療體系提供

新冠疫情日趨嚴峻，雙北熱區醫護、警察面臨巨大考驗，為此大學光學醫療體系捐款三百萬元，拋磚引玉以實際行動「力挺醫、護、警」，其中捐款台北市政府一百萬元、新北市政府一百萬元、警政署一百萬元，助力醫護、警察人員防疫所需，為守護台灣抗疫成功盡份心力。

大學光學醫療體系即將邁入成立30週年，身為醫療保健體系的一份子，照護好每個家庭成員的眼睛健康，是我們的使命！值此疫情肆虐期間，第一線的醫護及消防人員在長時間的防疫工作壓力下，配戴眼鏡成為一大負擔，全台共有25家的大學眼科合作診所，則提供了視力改善專案，也已協助近300位醫護及消防人員擺脫近視困擾，提高他們工作上的安全及生活便利性。

大學光學科技(股)公司重視整體居家安全及保障，於2020年捐贈新北市政府千台住宅用警報器，強化公共消防安全並減低消防人員火場搶救危險、贊助台北市科技盃愛地球路跑活動及企業千人捐血等活動，而大學醫療保健教育基金會、全台35家大學眼鏡則舉辧多場眼科義診、老花白內障醫學新知講座，並參與歲末寒冬關懷送暖及弱勢族群眼鏡捐贈等公益活動，長期關懷照護偏遠地區民眾，協助獨居長者就醫，提供完善的眼科醫療照護。