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「東洋賓士」閃機車自撞起火燒成廢鐵　駕駛哀嘆：200萬飛了！

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區2日上午6時許，一輛Subaru轎車行經環河西路五段時，在新月一街路口疑似閃避一輛機車，整輛車衝到路中分隔島，車頭引擎室當場起火燒起來。警消獲報到場，拉起水線迅速撲滅火勢，所幸轎車駕駛並無大礙，而機車上母子則因擦撞摔車，受到輕傷被送往亞東醫院救治，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲機車車頭破損，母子身上物品散落一地。（圖／記者游宗樺翻攝）

Subaru李姓駕駛（23歲）表示，當時行經該處路口時，發現機車突然從旁邊道路騎出，為了閃避對方方向盤往左一打，擦撞到機車後就直接撞上分隔島了，沒多久車頭開始冒煙，然後就起火燒起來了。當時這輛「東洋賓士」可是用140萬元買入，改裝後車價上看200萬元，結果因為這一場車禍全部泡湯了，感到非常惋惜。

警消6時27分獲報到場， 發現轎車引擎室起火，經射水灌救後迅速撲滅，車內無人員受困，駕駛並無受傷，而現場有一對騎機車的母子倒地受傷，身上均有擦挫傷被送往亞東醫院救治。警方已在現場拍照採證，並對李男及林姓男騎士（31歲）進行酒測，酒測值均為0，將調閱監視器釐清確切事故原因及肇事責任。

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼東洋賓士閃機車自撞分隔島，車頭起火全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車冒出大量白煙，警方在現場進行交通管制。（圖／記者游宗樺翻攝）

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