鋒面暴雨再灌1天！改換「颱風窩」接力醞釀　一周雨區出爐

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！滯留鋒影響到明天，周二起鋒面北抬遠離後，偏南風環境水氣仍多，南部及東半部不定時會有局部短暫陣雨或雷雨；周五起太平洋高壓勢力西伸，屆時水氣轉少。不過，要注意南海至菲律賓東方海域將轉為低壓槽，也就是俗稱「颱風窩」，氣象局將密切關注熱帶系統發展動態。

▲滯留鋒影響到明天，南台灣今天持續出現明顯雨勢。（圖／中央氣象局）

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氣象局指出，未來一周台灣附近的天氣系統主要分成2個階段，將是鋒面逐漸遠離、太平洋高壓勢力逐漸增強的過程。周一全台仍易雨，但相較於周末雨勢，降雨強度、範圍減少。

▲一張圖看0605滯留鋒面豪雨事件總累積雨量。（圖／中央氣象局）

周二至四，鋒面逐漸北抬遠離，台灣附近還有一些水氣，各地降雨機率較高、趨勢逐日遞減，主要南部、東半部仍易偶雨，中、北部轉午後雷陣雨型態。



周五開始，太平洋高壓勢力西伸，台灣附近轉為偏南風或東南風，水氣減少。降雨機會將以午後雷陣雨為主，但需注意可能有較大雨勢發生，沒下雨的時間偏悶熱。

▲一周天氣趨勢，南海至菲律賓東方將轉為低壓槽，有利熱帶系統發展。（圖／中央氣象局）

但當高壓勢力北抬、西伸，南海至菲律賓東方海域，將轉為低壓槽環境，也就是俗稱的「颱風窩」，屆時將有熱帶雲簇消長，有利熱帶系統發展、醞釀。

氣象預報員劉沛滕表示，目前預報台灣東南側或西南側下周末前後有低壓雲系發展趨勢，不過強度跟位置還無法掌握。

如熱帶系統接近台灣、或低壓槽北抬，可能讓台灣增加降雨機率。氣象局將密切關注是否會生成熱帶性低氣壓或颱風。