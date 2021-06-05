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快訊／新北累計4673例「板橋破千」！　各行政區分佈曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今5日公布，新增確診511例，476例本土、37例校正回歸。死亡人數也創新高，今日增38死。各縣市中，新北市229例為最多，確診死亡數13例，8男5女，介於60-90多歲。隨後，新北市長侯友宜公佈各區人數分佈以及足跡熱點。

▲▼新北市疫情狀況分析0605。（圖／新北市政府提供）

▲新北市5日各行政區疫情最新狀況。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1046例，中和726例，三重564例，新莊421例，永和361例，土城357例，新店235例。他特別提性，三重、蘆洲疫情不斷上升。

侯友宜說，三重區不斷走高，有擴散趨勢。尤其市場人潮群聚，為落實管制，已經開出稽查單。

▲▼新北市疫情狀況分析0605。（圖／新北市政府提供）

▲新北市三重區有擴散趨勢。（圖／新北市政府提供）

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為台北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增38例死亡個案，共計為男性26位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

▲▼新北市疫情狀況分析0605。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

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