「台灣最美馬桶」秘境意外！賓士休旅落海險滅頂　釣客絕命逃生

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉白水湖壽島，因國片「消失的情人節」爆紅吸引遊客前來遊玩拍照,有「台灣最美馬桶」之稱，4日下午一釣客開著ˋ賓士休旅車來到當地，卻因疑似路況不熟，停車時意外讓車滑落至海裡，幸運的是車主自己及時逃出，但高價休旅車卻因此滅頂，後經吊車到場協助，才將車輛吊起。

▲高價賓士休旅車滑入海中。（圖／戴英旗提供）

臉書社團「東石之美」4日有民眾PO出車輛落海照片，引起鄉民議論紛紛，海巡人源接獲通報也趕至現場，但受困車主已自行脫困。當地民眾表示，車輛外觀及車用輪框研判，為新車價約286萬的賓士GLC300 4MATIC，車主年約50餘歲，獨自來這釣魚，卻因停車時沒注意讓車子滑入海裡。

海巡人員表示，昨天未下雨，現場3點半差不多要漲潮，接獲網路通報，到達現場時車主已自行脫困，疑似因停車不慎車子滑入海裡。

▲海巡說明搜救狀況。（圖／戴英旗提供）

在嘉義縣東石鄉白水湖拍攝的國片「消失的情人節」，日前一口氣入圍金馬獎11個獎項。日前更因白水湖壽島旁一漁塭工寮遺留的蹲式馬桶，讓不少遊客到當地可以欣賞國片拍攝場景，更有機會一享蹲馬桶賞無敵海景及美麗夕陽的豪華感受。

▲掌潭村長蕭榮馨夫妻。（圖／戴英旗提供）

當地的掌潭村長蕭榮馨表示，昨天下午2點半接獲車自入海訊息，隨後車主自己請吊車來拖吊，卻因為遇到漲潮，直到晚上6、7點才吊走，呼籲這幾天有強風豪雨，釣客不要冒險釣魚。