經長王美花遭疑居家隔離卻出門開會！指揮中心：確診者4日才通報陽性

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

經濟部昨晚突公告表示，經濟部有同仁經篩檢為新冠肺炎確診病患，由於該同仁工作內容曾與王美花部長、曾文生次長互動接觸，部次長與相關同仁皆被匡列為密切接觸者，並前往篩檢，後續將啟動居家隔離14天，成為中央部會首長之首例。不過，王美花在3日仍出席行政院會，對此指揮中心也回應，由於確診者是4日才通報為陽性，最後一天接觸是6/2起算14天。

經濟部表示，部長王美花與次長曾文生及相關同仁，後續將依照防疫指引，啟動居家隔離14天（自6/2起算）。不過，王美花在3日仍出席行政院會，及院會後紓困4.0記者會，遭外界質疑沒有遵守其規定，對此，指揮中心發言人莊人祥說明，部長是6/2最後一天接觸該確診者，但確診者本身是6/4通報陽性確診，所以從部長最後一天接觸是6/2算14天，並沒有晚一天的情況。

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張惇涵表示，王美花部長已進行篩檢，快篩與PCR檢測皆為陰性，但因工作內容與確診者有接觸，故依照防疫指引啟動居家隔離14天。

張惇涵表示，至於國安會秘書長顧立雄部分，由於並非確診者的接觸者，王美花部長篩檢結果也呈陰性，依照相關防疫指引，未被指揮中心匡列，無須篩檢，僅須進行自我健康監測；並且，顧秘書長也早就於4月即接種疫苗，目前健康無虞，國安會目前運作也正常。