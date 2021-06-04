快訊／基隆＋7　海大生、護理之家住民、清潔隊員10歲女兒染疫

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（4日）公布國內新增本土個案339例、校正回歸133例，共472例，其中基隆今有7例本土確診。基隆市長林右昌4日下午防疫記者會表示，公布（案9723）足跡；另CDC公布基隆7例確診個案，其中1例海大生同學、護理之家同室住民、環保局清潔隊員的10歲女兒確診。

林右昌表示，公布1足跡（案9723）70多歲男性，於5/25日17時至18時、5/26日16時至17時、5/27日12時至14時、5/29日10時至11時、6/1日11時至12時到正祥復健科診所（仁五路12號1樓）復健。

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林右昌表示，今（4日）CDC公布基隆7例確診個案，（案10058）20多歲女性，案為台北市萬華區加強型防疫旅館（台北市政府用來收治無症狀或輕症確診者的場所）員工，因身體不適就醫確診，目前於工作飯店隔離中；（案10059）60多歲男性，為（案9936）先生，因妻子身體不適陪同就醫，一同篩檢後確診，醫院直接收治，疫調中；（案10060）40多歲女性，為洗腎診所人員，第一時間匡列為紅區接觸者，經採檢確診，疫調中。

確診者（案10061）60多歲男性，為（案7184）護理之家同室住民，先前快篩陰性，6/2日因身體不適送醫後確診，疫調中；（案10213）10多歲女性，為（案9233）環保局清潔隊員的女兒，匡列接觸者，經採檢確診，疫調中；（案10214）20多歲男性，為（案6628）海大學生的同學，匡列後即隔離於防疫旅館，經採檢確診，疫調中；（案10408）40多歲女性，外傭，因陪同病患至診所洗腎，預防性擴大匡列為熱區接觸者，經採檢確診，疫調中。

▲▼基隆1足跡曝！本土+7例。（圖／基隆市政府提供）

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