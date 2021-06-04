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2021 iWorld創意發明競賽　華醫大幼保系勇奪金牌獎

▲中華事科技大學幼保系學生萬芳羽（右）、李佩怡（左）與另一位二技學姐李伊馨研發「Smart Ferris Wheel教玩具」獲得2021 iWorld創意發明競賽金牌獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學幼保系學生萬芳羽（右）、李佩怡（左）與另一位二技學姐李伊馨研發「Smart Ferris Wheel教玩具」獲得2021 iWorld創意發明競賽金牌獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界發明智慧財產聯盟總會主辦的2021 iWorld創意發明競賽，中華醫事科技大學幼保系學生萬芳羽、李佩怡、李伊馨組隊參賽，以「Smart Ferris Wheel教玩具」拿下金牌獎殊榮。

由世界發明智慧財產聯盟總會主辦的2021 iWorld創意發明競賽比賽，5月在台灣舉行，比賽的目的主要在鼓勵年輕世代發揮創新、創意和創造的精神，善用專業知能研發具有新意的作品，總共有來世界16個國家的選手參加，參賽作品近400件，競賽相當激烈。

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▲中華事科技大學幼保系學生萬芳羽（右）、李佩怡（左）與另一位二技學姐李伊馨研發「Smart Ferris Wheel教玩具」獲得2021 iWorld創意發明競賽金牌獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大幼保系五專部四年級學生萬芳羽、李佩怡，結合二技學生李伊馨組隊參賽，在黃義良和王怡又老師的指導下，一起完成「Smart Ferris Wheel教玩具」創作參賽，在眾多好手中脫穎而出，獲得金牌獎。消息傳回學校，令系上師生振奮不已。

指導老師黃義良表示，這次有16個國家、357件作品角逐發明競賽，因為新冠肺炎疫情的關係，首次採用線上遠距進行比賽，而且採用英文簡報說明，對學生堪稱是前所未有的挑戰，參賽學生除了要研發出具有創意的產品，還要針對產品設計、功能及操作等細節瞭若指掌，特別是簡報時英文要非常流暢、切入重點，以吸引評審的青睞。

▲中華事科技大學幼保系學生萬芳羽（右）、李佩怡（左）與另一位二技學姐李伊馨研發「Smart Ferris Wheel教玩具」獲得2021 iWorld創意發明競賽金牌獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經指導老師多方引導創意實作開發及演練，萬芳羽、李佩怡、李伊馨果然不負眾望，以作品「Smart Ferris Wheel教玩具」擊敗眾多選手拿下金牌獎。獎座和獎狀日前寄到學校，師生為贏得榮耀欣慰又雀躍。

由萬芳羽、李佩怡、李伊馨共同研發創作的「Smart Ferris Wheel教玩具」，是極具創新創意的幼兒教具，具有感應開關以及晶片組，正確投入對應圖案，除了給予聲音鼓勵外，並同時提供LED燈光的回饋，加強了操作的功能，聲光的回饋，大幅提昇幼兒學習的趣味性。特別是，作品採用木料設計，展現對環保的重視。
該產品完成後讓幼兒園學童試用，小朋友個個愛不釋手，產品具有開發價值，目前指導老師已協助申請專利中。

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