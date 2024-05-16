泰山詹家提暫時狀態處分擋改選　聲明拒「朱國榮們」攻佔董事會

▲食品飲料大廠泰山企業外觀。（圖／泰山企業提供）

記者黃哲民／台北報導

國內食品大廠泰山企業訂於本月（5月）28日召開股東會，將提前全面改選6席董事與3席獨立董事，去年（2023年）改選敗陣的原經營團隊詹家陣營，認為現任董事長劉偉龍違法行事、企圖藉由改選剷除異己，因此由3位董事向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態，願供擔保凍結這場選舉，法官今（16日）下午開庭調查，預計下周裁定。

泰山企業法人股東兼董事景勛投資公司今發表聲明，指出公司派所提董事候選名單，清一色與炒股判刑潛逃出境的國寶集團總裁朱國榮有關，現任董事長劉偉龍背後就是國寶集團。景勛疾呼不能讓「朱國榮們」全面攻佔泰山董事會，致泰山成為個人提款金庫、幾十年來苦心經營付諸東流，並喊話將上任的總統賴清德「豈能袖手旁觀」。

泰山公司委任律師今開庭強調，董事會決議通過全面改選董事的前7天，已依法提出改選的議案，供全體董事及獨董知悉和討論，並經全體董事和獨董表決通過，絕無違反法定程序，全面改選董事目的是配合股權結構的改變，使董事會能夠精確且迅速反映股東意向。

▲泰山企業前董事長詹景超（右）。（圖／泰山企業提供）

泰山企業去年（2023年）5月31日召開股東會改選第23屆董事，以龍邦公司為首的市場派股東，挾過半數股權優勢取得4董1獨董席次，擊退創立泰山的詹家拿到經營權，原任董事長的詹家第三代詹景超黯然下台，由龍邦旗下的保勝投資公司，指派法人代表劉偉龍接任。

泰山第23屆董事任期3年，表定2026年5月底屆滿，泰山董事會今年（2024年）3月12日決議，訂於今年5月28日召開股東會，提前改選第24屆全部9席董事，理由是「考量部分董事與本公司涉訟，嚴重影響本公司與該等董事間信賴關係」等，並開放股東提名董事候選人。

泰山董事會還決議將在股東會討論事項，納入「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為限制」議案，當晚8點多在股市公開資訊觀測站公告前述決議訊息。

詹家陣營董事指泰山企業依《證券交易法》規定，對涉及董事自身利害關係事項，須經3位獨董組成的審計委員會全體成員1/2同意，或經全體董事2/3同意，當天董事會表決結果為5票同意、4票反對，其中2張反對票都是獨董所投，擔任會議主席的劉偉龍仍違法強行宣布通過決議。

詹家陣營3位董事景勛投資公司、陳諾樺與傅振祥，向智財商業法院聲請定暫時狀態處分，願供擔保凍結前述董事改選及討論議案，主張決議改選董事過程有瑕疵，若在股東會討論解除新任董事競業行為限制，更是錯上加錯，若付諸實行，不僅摧毀泰山企業章程對董事的任期保障，並侵害股東權益。

景勛等3位董事指出，泰山公司針對去年改選董事結果，另案提告撤銷股東會決議及確認董事委任關係不存在，智財商業法院審理中，劉偉龍董事身分有效性仍待判決確定，卻企圖靠改選解套訴訟爭議，並剷除異己、撤換唱反調的董事，但此舉欠缺正當性、不利於公司治理，還可能衍生類似另案的新案。