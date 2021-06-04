LIVE／颱風、鋒面南北夾擊全台防大雨　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

輕度颱風彩雲今日最靠近台灣，加上北部海面滯留鋒逐漸南下，南北夾擊，致今日（4）各地天氣不穩定。除受颱風影響，中南部、東南部有雨外，山區、大台北地區中午前後也會有短延時強降雨，南投、雲嘉山區有局部豪雨，且降雨時間可能持續至晚上。彩雲最新動態密切注意中央氣象局11時40分颱風警報記者會。

彩雲目前位置在鵝鑾鼻西南方330公里海面上，路徑朝東北移動，七級暴風圈在中午後影響到西南邊的近海，傍晚前後影響到南端陸地，預計西南部、恆春半島、綠島、蘭嶼等沿海空曠地區將有長浪，恆春半島、綠島、蘭嶼將有八到十級強陣風。

受颱風外圍環流影響，中南部、東南部今日斷斷續續有雨，金門、馬祖因滯留鋒影響，也有零星雨勢。今日由於南北兩個系統互相影響與太陽照射，大氣不穩定，對流雲系發展旺盛，各地山區、大台北地區將有短延時強降雨，南投、雲嘉山區還有局部性豪雨，且雨勢可能持續到晚上。

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氣象局指出，颱風接近台灣過程中將逐漸減弱，預計今晚暴風圈有機會「擦到陸地」，將對南台灣帶來降雨，不過彩雲登陸機會小，放颱風假機率接近零。

今日下半天到晚上颱風影響逐漸減弱，而北方滯留鋒越來越靠近台灣，對流雲系將使各地降雨機率增加，本周末各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部則有強降雨、大雨、豪雨，預計不穩定的天氣將持續到下周一。

▲彩雲颱風預估路徑圖。（圖／中央氣象局提供）