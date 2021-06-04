疫情嚴峻鄉親生活陷困頓！花蓮開設防疫專戶　2帳號專款專用

▲▼花蓮縣政府開設防疫專戶，捐款民眾捐款後上傳或傳真捐款單據或網路銀行轉帳畫面截圖，以利核對後寄發收據。（圖／花蓮縣政府提供）



記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，影響所及花蓮許多鄉親生活陷入困境。有鑑於民間企業和個人多次表達捐款救助意願，花蓮縣府成立捐款專戶，接受各界捐款，款項將專款專用，並透過「花蓮縣社會救助金專戶管理運用委員會」監督管理，有效運用各界愛心捐款。

縣長徐榛蔚表示，此次的新冠肺炎防疫指定捐款主要將用於防疫物資採購、無力負擔防疫旅館費用者及提供弱勢民眾受疫情影響相關協助等，期盼在疫情嚴峻期間，透過各界捐款攜手抗疫，讓需扶持協助弱勢鄉親獲得大眾幫助，共同度過難關。

花蓮縣新冠肺炎防疫指定捐款帳戶：

1、郵政劃撥捐款：劃撥帳號06533981，戶名為「花蓮縣社會救助金專戶」。

2、銀行轉帳捐款：捐款帳號018031034893台灣銀行花蓮分行， 戶名為「花蓮縣社會救助金專戶」。

防疫期間避免外出群聚，建議採網路銀行轉帳，請於匯款單或劃撥單上註明捐款用途為「新冠肺炎防疫捐款」。捐款後請至花蓮縣政府「covid-19疫情捐款專戶」上傳或傳真捐款單據照片或網路銀行轉帳畫面截圖，並填寫捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以利核對後寄發收據。

►腦公！你不可以賴帳喔