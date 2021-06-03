▲ 饒慶鈴爭取中央補助款，興建全民運動館及地方圖書館。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

因目前台東市區內沒有設備完善的室內運動中心提供縣民使用，對於發展運動風氣、銀髮族及兒童體能教育造成很大的阻礙，故興建新館迫在眉睫，在縣長饒慶鈴持續積極與體育署溝通及爭取下，終獲體育署核定補助興建全民運動館，未來能提供民眾運動休閒場域。另外，縣府非常重視公共圖書館設備充實，鼓勵縣內各鄉鎮老舊圖書館新(改)建，也傳出好消息，在縣府與金峰鄉公所共同爭取新建圖書館計畫，也獲教育部核准4500萬元補助經費，也將成為南迴地區文化新地標。

教育處表示，縣府爭取興建的多功能全民運動館，總經費共1億3千萬元，其中1億元將由中央體育署補助，3千萬元為縣自籌款，未來新場館興建完成後，將可與周邊體育設施串聯起來，打造台東縣運動園區，有助活絡及營造體育風氣，也可以成為民眾休閒的場域園區。

另外，廣泛閱讀是一切思考跟寫作的基礎，饒慶鈴強調孩子的閱讀需要長時間的培養，因此經縣府與金峰鄉公所在一個多月前，齊向教育部爭取金峰鄉新建圖書館計畫，獲教育部核准4500萬元補助經費，未來這兩年縣府會全力，找學者專家來協助金峰鄉公所儘快將圖書館蓋起來，提供一個更好的閱讀環境。

饒慶鈴指出，有鑑於市區內缺乏兒童運動空間及設施，且銀髮族群快速成長，該運動館興建將針對兒童、青少年及銀髮族群規劃運動空間，以提供縣民一個舒適安全且多元的休閒運動環境；同時，圖書館的整建工程部分，我們後續將會全力督促金峰鄉公所，讓南迴線的地方建設成為文化的新地標，用知識走入人心與原鄉共生發展，縣府與鄉民期待躍進新的未來。

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