連7天！鬍鬚張每日送1000份便當　感謝新北第一線防疫員警辛苦

▲連7天！鬍鬚張每日送1000份便當挺新北第一線防疫員警。（圖／鬍鬚張提供）

記者黃士原／台北報導

新北市在此次疫情當中出現許多熱區，除了第一線的醫護人員之外，警察在疫情當中扮演重要的角色，警察同仁除了一般勤務外，還協助指揮中心進行防疫、疫調等工作，讓鬍鬚張感謝第一線防疫員警，6月3日起連7天，每天贈送1000份便當，新北市包括板橋、海山、三重、新莊、中和、土城分局每天都可以吃到鬍鬚張供應的便當。

鬍鬚張董事長張永昌表示，總公司和中央廚房都設立在新北市，疫情期間總在想能為新北做些什麼，看到警察除了投入疫調等防疫工作，還衝鋒陷陣，在第一線查緝確診失聯者、壓制砍傷醫護的確診者。為感謝站在第一線、替防疫盡心力的員警，決定每天免費提供1000份便當到新北市警察局，連續7天來替他們打打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬍鬚張董事長張永昌到新北三重分局與新莊分局親自為員警送上美味的便當。（圖／鬍鬚張提供）

另外，疫情急遽變化，堅守防疫第一線的醫護人員下班後，卻有不少人必須面對有家歸不得、無處休息的難題。中租企業與旗下成旅觀光連鎖飯店發起「挺醫護‧衛台灣」行動，自6月1日起至30日止，每日提供60間客房，給醫護人員免費入住，向抗疫鬥士致敬。