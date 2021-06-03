LIVE／北市增224例！文大14人PCR陰「全解隔離」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，新增364例本土確診，以及校正回歸本土個案219例，總計585例，其中以新北市265例最多，其次為台北市224例，並新增17例死亡。台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲與黃珊珊和相關局處首長皆列席，並對文化大學14人快篩陽PCR陰性事件、在家如何落實戴口罩防疫、鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗、行政院紓困案等進行說明。

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▼柯文哲。（圖／北市府提供）