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同居女友確診…男友「隔離落跑」！中和驚見防疫警街道大搜查

▲▼快訊／中和妹確診！同居男友「隔離偷跑」　大街驚見大批防疫警。（圖／爆料公社）

▲中和大批警力身穿隔離衣，在興南路一段引導來往車輛。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰、游宗樺／新北報導

新北市中和南勢角3日晚間傳出有確診者亂跑，害得警方大陣仗出動、穿著防護衣在大街上追人。《ETtoday新聞雲》初步掌握，一名女子確診後被送至集中檢疫所隔離，同居的陳姓男友也被匡列為居家隔離者，不料陳男擅自離開住所，在大街上亂跑，還發生車禍，讓民政人員、員警疲於奔命。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，中和南勢角疑似有確診者跑出來逛大街。照片中可見，一群員警身穿白色防護衣，在興南路一段34巷口引導其他車輛通過。

▲▼快訊／中和妹確診！同居男友「隔離偷跑」　大街驚見大批防疫警。（圖／爆料公社）

▲現場有好幾輛警車。（圖／爆料公社）

據了解，女方確診後，被送至集中檢疫所隔離，但年約30歲的陳姓男友未待在家中隔離，而是開車出門趴趴走。警方獲報後，立刻前往陳男住家查看，發現確實沒人在家，緊急通知衛生所，並調閱監視器畫面追查陳男去向。

不久後，陳男開車在興南路一帶亂繞，不慎發生車禍，巡邏警力在興南路一段34巷口發現陳男車輛，立刻攔截、喝令駕駛下車，並要求陳男自行穿上全套隔離裝備。由於陳男是居家隔離者，擅自離開居家範圍，後續將被移送衛生局裁罰。

▲▼快訊／中和妹確診！同居男友「隔離偷跑」　大街驚見大批防疫警。（圖／爆料公社）

▼員警要求陳男自行穿上全套隔離裝備。（圖／爆料公社）

▲▼快訊／中和妹確診！同居男友「隔離偷跑」　大街驚見大批防疫警。（圖／爆料公社）

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