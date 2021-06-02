彰化人妻如廁「遭刺129刀」亡！香腸攤老闆判死+賠千萬：我很抱歉

▲鄒婦遭刺129刀，陳屍自家浴廁。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣溪州鄉去年7月發生一起凶殺案，陳姓男子因與鄒姓婦人有債務糾紛，慘被一狀告上法院，陳男為此怒氣沖沖登門理論，雙方口角一陣後，陳嫌竟趁著鄒婦如廁之際，手持水果刀朝其頸、胸、臉等部位狂刺，鄒婦雖拚死抵擋，但仍被刺129刀，當場血流如注慘死。陳嫌出庭時坦承犯行，直言「我真的很抱歉」；彰化地院法官審酌後，依殺人罪判其死刑，民事部分則判陳應賠償鄒婦家屬1013萬2940元。

警方調查，單身的53歲的陳姓男子平時在明道大學附近經營烤香腸攤，與50多歲的死者鄒婦是舊識，但雙方卻因債務問題而對簿公堂，鄒婦一狀告上法院討公道；陳嫌不甘自己吃上官司，趁著中午鄒婦丈夫吃過午飯出門上班之際上門找鄒婦理論，雖然兩人有嫌隙，但鄒婦仍然讓陳嫌進門，雙方就債務問題爭執一陣後，鄒選擇冷處理，轉身進入廁所如廁。

▲陳嫌平時在明道大學附近擺攤賣烤香腸。（圖／記者白珈陽攝）

陳嫌請求鄒婦撤告遭拒後越想越怒，見鄒婦轉身如廁，逕自走進廚房拿水果刀，接著打開廁所門就朝著鄒婦猛刺；鄒猝不及防，雖然急忙伸手抵擋，但仍因坐姿而屈下風，慘遭陳嫌猛刺129刀，頸、胸、臉部滿是刀痕，當場濺血慘死。陳嫌在行刺後隨即轉身離開，直到下午4時許鄒婦丈夫下班後發現其倒臥血泊中慘死，嚇得急忙報警，全案才因此曝光。

警方事後展開追查，發現陳嫌犯後騎機車一路往台中方向，當天晚間8時許即在逢甲夜市找到人；當時陳嫌神情恍惚，見警上前也未抵抗，乖乖配合警方調查，並坦承犯案。

彰化地院法官認為，陳男僅因財務糾紛即痛下殺機，狂刺鄒女129刀，手段凶殘、有與社會隔絕之必要，因此一審依殺人罪判處死刑，並褫奪公權終身，仍可上訴。民事部分，鄒婦丈夫、女兒則求償喪葬費13萬餘元，另請求精神撫慰金各500萬元；陳嫌出庭時表示，對於家屬請求賠償金額，「我全部不爭執，只是我沒有辦法馬上賠償，我真的很抱歉。」法官審酌，鄒婦家屬求償有據，且金額陳嫌不爭執，因此判陳應賠償家屬共記1013萬2940元，可上訴。