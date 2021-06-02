Kuso廣告「奶奶快回家」惹惱女模　她怒告醫美診所因這理由完敗

▲ 藝人莉亞不滿元和雅診所把她的照片和「奶奶快回家」放在一起，怒向診所求償50萬元卻慘敗。（圖／記者洪靖宜攝）



記者林冠吟／高雄報導

藝人莉亞曾因乳房高度、左右不同到元和雅診所求診，並以提供肖像權幫診所宣傳，換取30萬元免費療程，但事後不滿元和雅推出「尋奶啟示、奶奶快回家」廣告時使用她的照片，另稱她為「剝皮網紅」，她以診所涉及誹謗、公然侮辱，怒向診所求償50萬元。但高雄地方法院審理後認為，診所刊登的廣告並未逾越契約的合理範圍，判莉亞敗訴。

藝人莉亞2015年時，因胸部不對稱問題到元和雅求診，並答應以自己的肖像權替診所宣傳，換取診所提供30萬元的隆乳手術。不過G奶莉亞事後不滿診所在自己的照片旁寫上「尋奶啟示、奶奶快回家」，更稱她為「剝皮網紅」，除此之外，診所醫師接受《壹週刊》採訪，涉透露自己接受療程，表示她「乳房位差8公分」、「針灸療程導致破裂」等內容，認為診所對她誹謗，造成她名譽受損，怒求償50萬元。

▲元和雅診所曾與藝人雞排妹發生糾紛，未料近日再與藝人發生鬧上法院。（圖／記者洪靖宜攝）



但高雄地方法院審理認為，元和雅使用「奶奶快回家」、「尋奶啟示」等字樣，為推廣美容醫學的豐胸療程業務，其網路廣告全文「隆乳專家2020隆乳前必看案例！水滴型矽膠隆乳打造自然內在美，剝皮網紅Lia G 奶莉亞內衣幾乎快罩不住豪乳，批踢踢鄉民大推薦！」從打造自然內在美、幾乎快罩不住豪乳、鄉民大推薦，可見廣告並無貶抑莉亞人格權的用意。

至於以「剝皮網紅」稱呼，是為了跟其他暱稱相似的網路名人「Liya」、「莉婭」等區別，也非貶低用意，且此一名詞先前已見諸媒體。

而莉亞主張診所曾與雞排妹等發生糾紛，素行不良，因實屬無據，法官不予認定，至於《壹週刊》先前報導指出她「乳房位差8公分」、「針灸療程導致破裂」等內容，法官審酌後認為，《壹週刊》實質在說明其術前有乳房高度左右不同情形，顯見為《壹週刊》詢問診所後得來，並非全然無據，不足以構成誹謗，判決莉亞敗訴。