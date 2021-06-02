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「一殯部署大型冷凍貨櫃」瘋傳　踢爆神祕社群操盤認知戰

台灣疫情大爆發，假訊息跟著爆量，民眾對防疫及疫情的認知易受混淆。

▲台灣疫情大爆發，假訊息跟著爆量，民眾對防疫及疫情的認知易受混淆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月28日，網路出現「第一殯儀館已在部署大型冷凍貨櫃」的疫情相關訊息，透過通訊軟體傳播，引發民眾恐慌。無獨有偶，5月22日某新聞台網路直播時，下方討論區也出現「蔡英文已確診還沒有宣布」的留言，事後證實這些都是假訊息，刑事警察局也發現，發布訊息的帳號IP全數來自境外。

據情治單位掌握，全台確診新冠肺炎（COVID-19）人數激增後，5月10日起，中國網軍及其側翼動作頻頻，台灣各網路平台出現「雙北一秒變鬼城、二萬人離奇失蹤」「二殯火葬場上空烏煙瘴氣、PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等大量假訊息。

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網傳「第一殯儀館已在部署大型冷凍貨櫃了」假訊息，遭館長嚴厲駁斥。（翻攝網路）

臉書出現「台北新北一秒變鬼城」的假訊息，還附上照片，幾可亂真。（翻攝網路）

事實上，早在5月初，就有綠營民代提醒假訊息的問題，不料，之後卻發生親綠寫手林瑋豐在PTT匿名攻擊衛福部疾管署事件，雖然林出面道歉表示「自以為有趣」才這麼做，但為時已晚，假訊息議題因此失焦。

情治單位掌握，這些假訊息是由一個神祕的Telegram通訊群組操作散布，幕後極有可能是中國勢力，由於Telegram標榜絕對加密，安全性比其他通訊軟體高出許多，所以被中國網軍及其側翼當作聯繫工具，他們還使用「閱後即焚」限時訊息功能，任何討論都不會留下痕跡。

5月10日起，疫情逐漸升溫，這個Telegram群組也開始討論議題走向，甚至號令旗下成員發動大規模假訊息攻勢，果然，5月10日後，疫情假訊息爆量，成為總統大選後另一波高峰。

電視新聞直播旁的留言串出現「蔡英文已確診還沒有宣布」的假訊息。（翻攝網路）

5月19日，追蹤人數近八百萬的疾管家LINE帳號出現冒牌者，並透過假帳號散布「疫苗為了防腐，添加汞、鋁等重金屬，打多會自閉」「簡訊實聯制監控人民」「醫院把患者遺體棄在河裡」等假訊息。

沈伯洋指出，中國對台的資訊戰，是由5大部門系統性運作。（沈伯洋提供）

針對疫情假訊息滿天飛，國民黨台北市議員徐巧芯認為，並非所有假訊息都來自中國，以萬華燒屍幾萬人的推特消息來說，內容太誇張，且該帳號只有16人追蹤，一般民眾根本不會相信。

徐巧芯表示，林瑋豐以偽裝的中國帳號打擊疾管家，加上民進黨立委王定宇轉發，說要用《國安法》嚴辦，證明執政黨才是假訊息的始作俑者，她呼籲執政黨不要做賊喊抓賊，更不應把民眾的健康當成政治籌碼。


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