用四盆花打趴一個黨！朱學恒再度開嗆：陳時中我就是在說你

記者陳雕文／綜合報導

宅神朱學恒1日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，遭民進黨解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，蘇貞昌還說這是「詛咒努力工作的人」；稍早朱學恒說，「就是你沒有做正規該做的事情才要害怕花籃！對，陳時中我就是在說你！一個國家防疫指揮官替民間生科企業辯護個屁，第二期雙盲解開表現不好你要賠嗎？」

▲朱學恒送了4盆花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

針對花籃事件，民進黨發言人簡舒培說，從武漢肺炎爆發以來，疫情指揮中心、各地防疫人員及醫護們沒日沒夜在第一線各司其職守護著台灣。當防疫人員正為抗疫工作焦頭爛額，還要面對待在家開直播、耍嘴炮的名嘴，用羞辱、仇恨的方式，製造民眾與指揮中心的對立，只為換取個人聲量不擇手段，實在毫無羞恥，品格低劣。

朱學恒則發文反擊說，黨機器出動啦！這個黨已經不接地氣到：

第一花籃跟告別式分不出來，是不是太久沒有跟一般民眾生活了？

第二、每次都在自己臉上貼金，醫護辛苦付出干你一個發言人甚麼屁事，你站過第一線嗎？老子罵的就是你們這些當官的不認真工作，害怕想哭了嗎？

針對陳時中說「防疫期間大家都很忙，做正規的事就好。」朱學恒表示，就是你們他媽的沒有做正規的事情啊，替民間企業開法說會，一級主管抹黑外國疫苗科學流程，做正規的事也做不到，發文幹嘛啦！

稍早朱學恒還有在粉絲專頁發文說，不好意思，我們理工科的相信科學，沒有像你們沒讀書的文組還在講甚麼觸霉頭詛咒之類的，不科學好嗎？現在已經二十一世紀了，科學昌明年代了好嗎（哈欠）而且書也沒讀好，一個五代後蜀的戒石銘害怕得跟咒語一樣，就是你沒有做正規該做的事情才要害怕花籃啦！對，陳時中我就是在說你！一個國家防疫指揮官替民間生科企業辯護個屁，第二期雙盲解開表現不好你要賠嗎？

據了解，朱學恒送4盆花籃到疾管署，是想要反映政府在這波新冠肺炎疫苗的處理令人感到失望。每盆花上分別寫上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」，行政院長蘇貞昌在臉書痛斥，「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。」

對此，朱學恒澄清，「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地。花農最近很辛苦，記得多照顧他們。」甚至酸說，顯然蘇貞昌的中文不好，他的幕僚也是。且戒石銘出自於五代後蜀，意思是要警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來什麼詛咒之意，不用再抹黑了。」