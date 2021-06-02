瘋電影／布吉闖籃關　美籍華裔想進NBA非常困難　

文／賴賴

瘋言瘋語：

以虛擬人物帶出在美國的華裔低端人口，從二等國民得看白人臉色，還得看黑人臉色，原來黃種人在美國如此卑微，何況想從事體育競技籃球選手，更是難上加難，電影有許多不為人知的苦悶，透過電影也可感受到林書豪在美國的弱勢，虔誠教徒、黃種人、哈佛畢業還是無法平起平坐，最後退而求其次去中國的CBA，假如國家夠強大，又何必去寄人籬下，果然家家有本難念的經。

這部電影非常勇敢，首先用得全是生面孔，而男主角更是其貌不揚，要寫實的帶出故事，完全獨立製片的感覺，除了運動品牌服飾搭配，若不是環球電影公司發行，還好劇本言之有物，剪輯也還算俐落，整體是不錯看。

片 名：布吉闖籃關

英文片名：Boogie

類 型：劇情

上映日期：2021-05-07

片 長：01時30分

導 演：黃頤銘(Eddie Huang)

演 員：泰勒高橋(Taylor Takahashi) 、 泰勒佩姬(Taylour Paige) 、 齊騛 、 小喬治蘭登柏格(Jorge Lendeborg Jr.) 、 史墨克

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業

劇情大綱

外號布吉的阿福瑞‧秦是個在皇后區的華裔高中生，他的夢想就是進NBA打球--但他必須先處理年少輕狂的愛情、對未來另有想法的母親，以及與他最強勁的對手孟克：一個籃球技術比自己強的當地傳奇人物。

▲男主角原來是導演的助理

▲整部片就只有女主角比較像藝人。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI