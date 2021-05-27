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瘋電影／阿依達的救援行動　歐洲最嚴重的種族滅絕事件

文／賴賴

▲▼阿依達的救援行動。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是根據斯雷布雷尼察大屠殺的原型，設計出來的劇本，原來在我們地球的另一端，曾經發生過這麼殘酷的滅種歷史，波士尼亞與赫塞哥維納，這個國家，在第二次世界大戰後，曾經遭受塞族共和國的報復，故事描述在聯合國擔任翻譯的女主，就在最危急的情況下，希望透過自己聯合國雇員身分，保住丈夫和二子，電影流暢，節奏緊湊緊張，結局不勝唏噓，感謝這部電影為真實歷史發聲，讓全世界知道這個事件。

敵軍來襲，所有手無寸鐵的老百姓，只能湧入聯合國基地求救，但駐聯合國的派遣軍，其實並沒有能力保護誰，就連翻譯老師的丈夫孩子們，最後都被拒於門外，儘管老師盡一切方法還是無助於事，整部電影就在救她的丈夫孩子，最終還是被運走並偷偷地，全部送進集中堂掃射，屍骨無存。

看到最後，真心不敢想，這世界上還有哪些角落正在發生這類事情，而聯合國並非我們所想像那樣英雄萬能。


片　　名：阿依達的救援行動
英文片名：Quo Vadis, Aida
類　　型：劇情
上映日期：2021-05-07
片　　長：01時43分
導　　演：潔絲米拉茲芭妮奇(Jasmila Žbanić)
演　　員：雅絲娜杜里契奇(Jasna Đuričić) 、 約翰海登貝格(Johan Heldenbergh) 、 波利斯拉爾(Boris Ler)
國　　家：波士尼亞與赫塞哥維納、奧地利、羅馬尼亞
語言：塞爾維亞-克羅埃西亞語
發行公司：傳影互動ifilm


劇情大綱

《阿依達的救援行動》揭露了二次世界大戰之後，歐洲最嚴重的種族滅絕事件，猶如南歐的《辛德勒的名單》，在電影中充滿了危急感與緊張氛圍。

在1995年7月11日，宣布獨立的波士尼亞與赫塞哥維納遭到塞族共和國出兵攻打，數以千計「雪布尼查」的居民正想盡辦法逃離小鎮，並進入聯合國管制的難民安置區。阿依達是聯合國指派的管制區翻譯員，她除了需要協調聯合國與塞族共和國的翻譯工作，還要安撫從雪布尼查逃出來揣揣不安的鎮民們。

雖然阿依達獲得聯合國及荷蘭政府的庇護，但是看到許多徬徨無助的雪布尼查的民眾，殷殷期盼阿依達可以幫助他們進入聯合國管制區，她卻愛莫能助。阿依達一方面想盡辦法希望能將自己心愛的丈夫與兩名兒子納入救援名單中，同時還必須盡忠職守，擔任翻譯來告訴居民將被聯合國遺棄的殘酷事實，迫使身處兩個世界的阿依達內心備感煎熬。就在時間分秒必爭之際，面對塞軍的步步進逼，聯合國又決定放棄駐守難民營，究竟阿依達該如何保護摯愛的家人？而上千名的難民又該何去何從？

▲▼阿依達的救援行動。（圖／yahoo）

▲估計被殺了8100人。

▲▼阿依達的救援行動。（圖／yahoo）

▲身為聯合國雇員，連丈夫兒子都救不了。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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