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瘋電影／腿　尋回病逝老公截肢的足踝完屍火化

文／賴賴

▲▼腿。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

原來台灣也有這麼優秀的編劇，看到最後才感受到大大的驚喜，這是一部節奏流暢，故事簡單卻意涵深厚的作品，很少看到台灣電影有這麼高明的劇本，而編導的節奏掌握恰到好處，把急欲想知道腿在哪的觀眾，吊盡胃口，電影很好看說。

當初看電影名稱就感覺沉悶，要不就是要講個國標舞的勵志故事，怎麼說這個片名一點也不商業化，礙於緊湊的社會節奏，實在沒心情冷靜下來閱讀文學，結果，這部電影不僅沒有沉悶或沉重的教條，反而是類似懸疑推理的過程，好多次都很想找警察把這個女主角抓走。

人性溫暖是人類最美好的事物，當她出現時必須立刻高度專注，並銘感五內，這些醫院的貴人實在幫了很大的忙，結局酸楚但完美。尤其是卡司也太豐富整齊了，連金士傑都出現了。桂林美的演技亮眼。

片　　名：腿
英文片名：A Leg
類　　型：愛情、劇情、喜劇
上映日期：2020-12-24
片　　長：01時55分
導　　演：張耀升
演　　員：桂綸鎂(Kwai Lun-mei) 、 楊祐寧(Tony Yang) 、 張少懷(Michael Chang) 、 劉冠廷 、 納豆(Lin Yu-Chih) 、 李李仁 、 施名帥 、 陳以文 、 金士傑
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：甲上

劇情大綱

一條腿的旅程 讓你明白愛情沒有什麼道理…

錢鈺盈(桂綸鎂飾)的丈夫鄭子漢(楊祐寧飾)在腿部截肢手術後不幸離世，錢鈺盈想拿回丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難、互踢皮球，於是一場異想天開的「奪腿計畫」就此展開！她纏著外科醫生(李李仁飾)要求幫忙，跑到一般人從未見過的醫院地下室，在一包包檢體中尋找丈夫的腿，甚至找上內勤人員監控醫院合作車輛的GPS，鬧到醫院院長(金士傑飾)都來關切…

而這段充滿黑色幽默的尋腿旅程中，也勾起錢鈺盈與鄭子漢從相識、相愛到相互虧欠的過往回憶。鄭子漢對美麗的國標舞者錢鈺盈一見鍾情，在照相館朋友約翰(張少懷飾)的牽線之下成為她的舞伴，兩人墜入愛河、步入婚姻，是人人稱羨的神仙眷侶。但鄭子漢一心想要賺大錢讓妻子過好日子，卻將兩人的感情逼入絕境，最終形同陌路，沒想到兩顆心再次靠近時卻是在醫院裡面臨生離死別的時候…

【關於電影】

《陽光普照》編劇張耀升首執導演筒　拍出桂綸鎂、楊祐寧最深情的告別

繼去年勇奪金馬獎最佳影片的《陽光普照》感動無數影迷，今年由鏡文學、華文創、甜蜜生活製作有限公司聯合出品，甜蜜生活製作有限公司製作、《陽光普照》導演鍾孟宏擔任監製及攝影、編劇張耀升首執劇情長片導演筒、讓金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧首度化身大銀幕情侶檔的愛情荒謬喜劇《腿》，用一段充滿黑色幽默的尋腿之旅描繪愛情的模樣。導演張耀升表示：「這隻《腿》是愛情旋風腿，黑色不少，幽默常有，愛情很多，儘管桂綸鎂在一路的找腿過程非得潑辣凶悍難纏不可，但這卻是她最深情的告別。」每個人在人生旅程中會慢慢學會妥協，也會慢慢變得不純粹，最後常常都成了自己不喜歡的樣子，張耀升說：「只有某個人願意為你找回原來的樣子，而那個人一定不只很愛你，是非常非常非常愛你。」《腿》除了榮膺本屆金馬影展開幕影片，更榮獲本屆金馬獎最佳女主角、男配角、原著劇本、造型設計四項大獎提名，讓粉絲期待度爆表！

▲▼腿。（圖／yahoo）

▲原本是國標舞的最佳拍檔，感情甚篤。

▲▼腿。（圖／yahoo）

▲丈夫因賭逃債摔壞腳以後，只能靠妻子教舞賺錢。

▲▼腿。（圖／yahoo）

▲妻子以為只要截肢便可救回丈夫性命，便簽下截肢後不需要取回的決定，誰知丈夫仍死。

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