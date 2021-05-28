瘋電影／玩命鈔劫　恁爸不要錢不要命只要你死

文／賴賴





瘋言瘋語：

超好看，緊湊緊張從第一分鐘就上緊發條，沒有一分鐘能夠分心，導演以工整的手法敘述這位寡言殺手性格男主，抽絲剝繭原來有原因，整部電影不論是商業價值，或是拍攝手法，編劇說故事手法的編排，到最後緊張到胃抽筋，只能說要給導演拍手肯定，實在太精彩太好看了，不劇透，等解封後還可以去看，搶劫運鈔車和護送運鈔車的高壓，太屌的題材了。

非常喜歡這位導演鏡位設計的商業感，精緻的美術包裝了這部動作片，非常有野心，傑森史塔森實在太具備票房魅力了，而許久沒見的奶油小生喬許哈奈特，把這個媽寶的腳色細膩精巧的詮釋，實在很佩服，如何將猛男與媽寶融合一體，而反轉再反轉到最後，留下驚嘆的記憶，個人並不是動作片的愛好者，但這劇本完全合乎邏輯的完成這部精製的作品，評價頗高，五顆星推薦，超好看。

片 名：玩命鈔劫

英文片名：Wrath of Man

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2021-04-29

片 長：01時58分

導演：蓋瑞奇(Guy Ritchie)

演員：傑森史塔森(Jason Statham) 、 喬許哈奈特(Josh Hartnett) 、 史考特伊斯威特(Scott Eastwood) 、 拉茲阿隆索(Laz Alonso) 、 妮雅姆艾格(Niamh Algar)

國 家：英國、美國

語言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

行事作風硬派的神祕男子H（傑森史塔森 飾）任職於運鈔車公司，每周負責於洛杉磯街頭運送上億鉅款。在一場劫案中，H展現的驚人身手震驚了所有同事，眾人紛紛猜測起他究竟是何方神聖。隨著劫案接二連三發生，H成為運鈔車保全的真正動機也逐漸明朗……。

▲為了追查真兇，只好改變策略，不再圍剿組織。

▲喬許哈奈特把這個媽寶腳色詮釋絲絲入扣。

▲搶運鈔車的保險庫，太強了。

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