瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影分兩條故事線進行，一對殺手殺人滅口湮滅證據，到底是什麼呢？電影沒說，整部電影就是兩個殺手奉命要找到證據，殺死科學家，而且手段殘暴，小男孩跟著父親逃到小鄉鎮，卻被攔截殺死了，小男孩帶著證據逃走，遇到森林消防員安潔莉娜裘莉，就這樣安潔莉娜帶著小男孩開始逃命之旅。

電影節奏前半段趨於平淡，殺手為何殺人不是重點，而是逃命的安潔莉娜和小男孩，整體感就像是官兵抓小偷，包裝了森林火災是這部電影最大看點，否則還真的是有點沉悶，加拿大TONE性就是這樣平緩，所以習慣好萊塢風格，可能得有一點耐性。

森林火災從來沒有電影特別介紹，所以雖然只是驚鴻一瞥，卻也驚心膽顫，電腦視覺還是很厲害。



片 名：那些要我死的人

英文片名：Those Who Wish Me Dead

類 型：動作、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-05-06

片 長：100分鐘

導 演：泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)

演 員：安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 埃丹吉倫(Aidan Gillen) 、 泰勒派瑞(Tyler Perry) 、 詹姆斯喬丹(James Jordan)

國 家：加拿大、美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

安潔莉娜裘莉飾演的漢娜，是一名空降消防員，因在一場大火中未即時救出三人，使她深受衝擊，這時她遇到一個也深受創傷、陷入困境無處可逃的12歲男孩，漢娜與男孩一起躲避緊追不捨的殺手，以及周圍肆虐的野火。

▲小男孩帶著爸爸的最後交代，幸運地獲救。

▲殺手不僅殺人還放火。

▲警官被挾持威脅。

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