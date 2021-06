瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

文/賴賴

瘋言瘋語:

電影分兩條故事線進行,一對殺手殺人滅口湮滅證據,到底是什麼呢?電影沒說,整部電影就是兩個殺手奉命要找到證據,殺死科學家,而且手段殘暴,小男孩跟著父親逃到小鄉鎮,卻被攔截殺死了,小男孩帶著證據逃走,遇到森林消防員安潔莉娜裘莉,就這樣安潔莉娜帶著小男孩開始逃命之旅。

電影節奏前半段趨於平淡,殺手為何殺人不是重點,而是逃命的安潔莉娜和小男孩,整體感就像是官兵抓小偷,包裝了森林火災是這部電影最大看點,否則還真的是有點沉悶,加拿大TONE性就是這樣平緩,所以習慣好萊塢風格,可能得有一點耐性。

森林火災從來沒有電影特別介紹,所以雖然只是驚鴻一瞥,卻也驚心膽顫,電腦視覺還是很厲害。



片 名:那些要我死的人

英文片名:Those Who Wish Me Dead

類 型:動作、劇情、懸疑/驚悚

上映日期:2021-05-06

片 長:100分鐘

導 演:泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)

演 員:安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 埃丹吉倫(Aidan Gillen) 、 泰勒派瑞(Tyler Perry) 、 詹姆斯喬丹(James Jordan)

國 家:加拿大、美國

語 言:英語

發行公司:華納兄弟

劇情大綱

安潔莉娜裘莉飾演的漢娜,是一名空降消防員,因在一場大火中未即時救出三人,使她深受衝擊,這時她遇到一個也深受創傷、陷入困境無處可逃的12歲男孩,漢娜與男孩一起躲避緊追不捨的殺手,以及周圍肆虐的野火。

▲小男孩帶著爸爸的最後交代,幸運地獲救。

▲殺手不僅殺人還放火。

▲警官被挾持威脅。

