瘋電影／噪反　當內在思想毫無隱私的變成影像供人觀賞

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影幾乎可以成為「一級任務」的續集，來到外星的人類移民者，之後所遭遇的奇怪外星人，有著超能力聽覺，可以聽到人類的心聲，使得人類接近被滅種，人類的壞心眼，真的很誠實，這部電影創意強，而女主角漂亮，卡司也還算整齊，整體感是不錯看的。

在外星其實也是有馬有狗的，這部片的外星世界和地球接近，幾乎就是另一個地球，生活機能也都一樣，強調的是人類就算團結，外星人來還是沒用，但是人類中就可以以自己的強大想像力去迷惑外星人，以假亂真以虛為實，最後女人的力量還是大於男人的，屬於打發時間的科幻故事。

佛經有云：起心動念皆是業。光是心想犯罪就已經算是犯罪了，所以管好念頭相當重要。

片 名：噪反

英文片名：Chaos Walking

類 型：動作、冒險、科幻

上映日期：2021-03-05

片 長：01時49分

導 演：道格李曼(Doug Liman)

演 員：麥斯米克森(Mads Mikkelsen) 、 湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 黛西蕾德莉(Daisy Ridley) 、 大衛歐洛沃(David Oyelowo) 、 德米安畢齊(Demián Bichir) 、 尼克強納斯(Nick Jonas) 、 辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)

國 家：美國、加拿大

語 言：英語

發行公司：龍祥

劇情大綱

描述距今不遠的「近未來」時空，人類移居至的星球飽受「噪音菌」侵害，女人皆已滅亡，男人則可以相互竊聽彼此內心的聲音。一日，少年陶德（湯姆荷蘭德飾）竟遇見一位從天而降的神秘女孩薇拉，兩人身處危機四伏的人類小鎮，為保衛薇拉的安危只得奔走逃亡，卻也意外發現牽動世界安危的暗黑祕密。

▲飛行船故障，女主陷入危機。

▲心地善良的男主保護女主逃亡。

▲年輕男生的賀爾蒙無法隱藏的跑出來，實在很尷尬。

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