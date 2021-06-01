「這幾天疫情陷入膠著」　柯文哲：面對新型病毒我們不能當義和團

▲柯文哲使用台北通實聯制。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，台北市今（1）日推出「台北通實聯制」、「疫情數據儀表板」。對此，台北市長柯文哲晚間表示，面對新型病毒的攻擊，我們不能當義和團，而是用現代化的科技對付疫情；另外，危機也是轉機，我們也要數位轉型，讓台灣在未來更有競爭力。

柯文哲在臉書寫道，從去年下半年開始，北市府就積極數位轉型，資訊局建立一個儀表板，即時影像判斷人潮熱區，並透過確診者居住地的分布，精準研判疫情的發展，並做防堵；此外，北市建置台北通，它就像一張數位身分證，進出場館掃一下，達到實聯的效果，而且資訊保證不落地。

柯文哲指出，最近各個店家門口貼了好幾張不同的QR CODE，看得民眾霧煞煞，因此北市將台北通與行政院政務委員唐鳳所做的簡訊實名制做整合，以後在台北，統一的QR CODE，全都能通，同行家人都可以一起登記，連結市民服務也很方便。

柯文哲強調，「面對新型病毒的攻擊，我們不能當義和團，要用現代化的科技對付疫情。另外，危機也是轉機，我們也要數位轉型，讓台灣在未來更有競爭力。」

對於近幾日確診數下降，柯文哲則說，這幾天疫情表面上受到控制，但其實是陷入膠著；國際上的例子，無論日本東京、法國、馬來西亞，都經歷過多次封城、解封；在疫情緊張的時候封城，經濟受不了又解禁、多次循環。「台灣是第一次面對軟封城，在疫苗未普遍施打之前，我們要有長期抗戰的心理準備。」

此外，柯文哲1日晚間視察醫院的路上，大雨中看到有車子寫著「醫護加油」，因此再次喊話，請大家繼續幫醫護加油。

▼柯文哲1日晚間視察醫院的路上，大雨中看到有車子寫著「醫護加油」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）