　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文也曾籲馬英九買國際疫苗？　總統府提5點回擊

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

對於部分人士質疑總統蔡英文在2009年時，就H1N1流感疫苗，呼籲當時的馬英九政府購買國際疫苗。對此，總統府發言人張惇涵1日提出5點回應，強調2009年的蔡英文跟現在的總統蔡英文立場一致。

首先，張惇涵表示，2009年對抗H1N1疫情期間，當年尚未擔任總統的蔡英文曾指出幾項防疫重點，包括：成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等做法。

張惇涵說，實際上，從去年疫情爆發以來，政府各部門都採取這些防疫作為，2009年的蔡英文跟現在的蔡總統立場一致。

張惇涵表示，以外購疫苗來說，政府去年9月和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約，今年2月又和莫德納（Moderna）完成簽約，總共外購約2,000萬劑疫苗，包括蔡英文在內，政府各部門每天緊盯、催促進度，期望外購疫苗能夠如期交貨，儘速施打。

張惇涵表示，尤其疫情緊張之際，我們都希望這2000萬劑外購疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，這樣一來，國人朋友才能夠早一天施打，早一天安心。

有關近期許多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙尋找國外的疫苗供給。張惇涵說，包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳時中指揮官都公開表達感謝，並明確表示政府會積極協助，並且成立窗口，政府與民間共同努力，爭取到更多的疫苗，並要確保疫苗的安全、有效、合法，如質如期供應所需，沒有刁難的問題。

此外，張惇涵指出，國際疫情仍然險峻，導致國際疫苗市場供需狀況緊張，國產疫苗確實是不需受制於人的國家戰略優先項目。對於國產疫苗，政府的立場很清楚，任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準、嚴格把關。

最後，張惇涵說，去年也有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，我們對於昨是今非的言論表達遺憾。

對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，張惇涵強調，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。

張惇涵也衷心呼籲，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸。但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。

ET快訊
男星演《還珠格格》爆紅⋯一查竟是「逃亡13年通緝犯」
柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府回應了
護師被砍時「困隔離病房」地板滿鮮血！同事還原慘狀：只能一直逃
郭台銘買BNT心聲首度曝光　「疫苗採購不是上街買菜」
蔡英文也曾籲馬英九買國際疫苗？　總統府提5點回擊
看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：惡毒、丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指揮中心撤銷「離島設快篩站」　陳玉珍痛批：陳時中別害死金門人

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

郭台銘買BNT心聲首度曝光　「疫苗採購不是上街買菜」

藍營去年支持國產疫苗最近卻轉彎　總統府：昨是今非感到遺憾

蔡英文也曾籲馬英九買國際疫苗？　總統府提5點回擊

連喪葬業也傷痛　他曝「最孤獨死亡」：我在負壓病房而你在隔離

馬英九當年怎採購疫苗？　他爆：買國光H1N1沒動物試驗就簽約了

快訊／不捨雙和醫護遭砍「用生命換生命」　賴清德最新發聲

梅雨狂降！蘇貞昌「降雨效益超過1億噸」：全國分區供水延緩實施

郭董進口疫苗　鄭文燦：非常佩服，希望疫苗快一點多一點

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

指揮中心撤銷「離島設快篩站」　陳玉珍痛批：陳時中別害死金門人

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

郭台銘買BNT心聲首度曝光　「疫苗採購不是上街買菜」

藍營去年支持國產疫苗最近卻轉彎　總統府：昨是今非感到遺憾

蔡英文也曾籲馬英九買國際疫苗？　總統府提5點回擊

連喪葬業也傷痛　他曝「最孤獨死亡」：我在負壓病房而你在隔離

馬英九當年怎採購疫苗？　他爆：買國光H1N1沒動物試驗就簽約了

快訊／不捨雙和醫護遭砍「用生命換生命」　賴清德最新發聲

梅雨狂降！蘇貞昌「降雨效益超過1億噸」：全國分區供水延緩實施

郭董進口疫苗　鄭文燦：非常佩服，希望疫苗快一點多一點

《植劇場》林子熙宣布當媽！首曝「1家3口合照」：是的，我們斜槓了

梅雨增全台10天用水！　中南部水庫仍乾「解渴待關鍵周末」　

614「三級警戒」可以解除嗎？　醫師曝「2定義」都要達標

賈永婕、小S今起「每日捐100個便當」支援醫護：英雄們加油！　親送現場曝光

指揮中心撤銷「離島設快篩站」　陳玉珍痛批：陳時中別害死金門人

KID神複製黃子佼「留鬍子敷面膜」！鬥雞眼嘟嘴自拍　網笑：雙胞胎

英國病毒株再度變異　日本出現首例感染者：50歲男體內變異

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

快訊／台北市警局再增2人染疫　全台警察機關33人確診北市17例最高

電腦與周邊設備廠員工平均薪資出爐　神基186.9萬居冠！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

新北20個高風險熱區一次看

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

郭董送疫苗掀開「潘朶拉盒子」　沈富雄：蔡英文不用操心了！

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

8400億預算全通過　首波紓困4.0補助款本週入帳

快訊／台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　劉宥彤4聲明怒駁

快訊／新北5區菜市場即日起「身分證尾數分流」　攤位縮減

新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場

1萬元「家庭防疫補貼」615發放　ATM插卡快速領

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面