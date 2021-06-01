蔡英文也曾籲馬英九買國際疫苗？　總統府提5點回擊

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

對於部分人士質疑總統蔡英文在2009年時，就H1N1流感疫苗，呼籲當時的馬英九政府購買國際疫苗。對此，總統府發言人張惇涵1日提出5點回應，強調2009年的蔡英文跟現在的總統蔡英文立場一致。

首先，張惇涵表示，2009年對抗H1N1疫情期間，當年尚未擔任總統的蔡英文曾指出幾項防疫重點，包括：成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等做法。

張惇涵說，實際上，從去年疫情爆發以來，政府各部門都採取這些防疫作為，2009年的蔡英文跟現在的蔡總統立場一致。

張惇涵表示，以外購疫苗來說，政府去年9月和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約，今年2月又和莫德納（Moderna）完成簽約，總共外購約2,000萬劑疫苗，包括蔡英文在內，政府各部門每天緊盯、催促進度，期望外購疫苗能夠如期交貨，儘速施打。

張惇涵表示，尤其疫情緊張之際，我們都希望這2000萬劑外購疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，這樣一來，國人朋友才能夠早一天施打，早一天安心。

有關近期許多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙尋找國外的疫苗供給。張惇涵說，包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳時中指揮官都公開表達感謝，並明確表示政府會積極協助，並且成立窗口，政府與民間共同努力，爭取到更多的疫苗，並要確保疫苗的安全、有效、合法，如質如期供應所需，沒有刁難的問題。

此外，張惇涵指出，國際疫情仍然險峻，導致國際疫苗市場供需狀況緊張，國產疫苗確實是不需受制於人的國家戰略優先項目。對於國產疫苗，政府的立場很清楚，任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準、嚴格把關。

最後，張惇涵說，去年也有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，我們對於昨是今非的言論表達遺憾。

對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，張惇涵強調，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。

張惇涵也衷心呼籲，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸。但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。