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【廣編】中華電信2021數位創新應用系列賽開跑　總獎金477萬等你來挑戰

中華電信2021數位創新應用系列賽開跑（圖／中華電信提供）

【廣編特輯】

圖、文／中華電信提供

2021年進入5G新時代，中華電信布局5G，持續拓展「廣結盟」策略，結盟國內外眾多跨領域，共同發展企業垂直領域應用，期望透過此數位創新應用系列賽參賽者利用5G高速率、低延遲、大連結的特性，創造出各種多元且創新的各種垂直領域應用。今年「2021數位創新應用系列賽」即日起接受報名，包含「5G創新應用大賽」、「MOD金片子大賽」、「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」三項賽事，總獎金高達477萬以上，為國內最具指標性的年度數位創作系列大賽。

今年度賽事中的「5G創新應用大賽」，以中華電信5G跨業整合黃金圈為發想主題，包含企業專網、AR企業應用、智慧三表、智慧交通、智慧救護遠距照護、智慧影音串流應用、智慧巡檢，共7大類組別。其中，針對有關應用於醫療、製造或交通等主題新增設智慧特別獎。

「MOD金片子大賽」本屆首獎100萬元、總獎金390萬元，鼓勵學生與對拍攝影片有興趣的民眾踴躍拍攝影片參加之外，有感於全球疫情隔絕地球村，「中華電信合作獎」特別以「島嶼故事」為主題，提供100萬元製作經費，公開徵求短片企劃案，尋找臺灣島嶼在地好故事，透過影音創作者的視角看見更多臺灣的好。

專為兒童量身打造的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，今年賽事再創新亮點，透過「FunPark AR玩童書」心得徵文比賽，讓孩童了解5G世界的AR無限創意及激發孩子想像力，深化學習樂趣，帶給親子全新的5G AR沈浸式體驗閱讀新樂趣。

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