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中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

▲▼台灣通訊學會於3月8日舉辦「台灣通訊論壇2019－通傳產業競爭之人才與資本策略,交通大學呂學錦榮譽教授專題演講（圖／台灣通訊學會提供）

▲詐騙集團自稱特偵組，詐騙中華電信前董座呂學錦167萬元，呂遭詐後突然想起特偵組早已解散，趕緊報警。（圖／台灣通訊學會提供）

記者羅志華／台北報導

前中華電信董事長呂學錦於2019年7月間，接到詐騙集團自稱中華電信人員來電，佯稱他電話費沒繳，事後再配合其他成員假冒檢察官，騙他遭人冒名開戶、涉入一場擄人勒贖案，並要求提供擔保金，以延緩帳戶被凍結，還約定見面交錢時，要講「通關密語」，呂學錦因此被騙167萬元，台北地院依詐欺取財罪，判詐騙成員1年1月至2年6月不等之刑。

呂學錦是夏威夷大學電機工程博士畢業，曾任電信研究所所長、交通部郵電司司長、前電信總局副局長，在電信總局改制後，出任中華電信總經理、董事長等職務，學經歷豐富，自中華電退休後，自國立交通大學獲頒榮譽教授。

呂學錦控訴，詐騙集團聲稱他電信費沒繳、疑似有人冒用他名義辦手機，並要他不掛電話直接撥打165反詐騙專線，他聽信下，電話不但沒撥到真正的反詐騙專線，反而直接轉向另名自稱「郭隊長」的成員。

「郭隊長」進一步騙呂，說他國泰世華帳戶涉及擄人勒贖案件，歹徒要求受害家屬匯167萬到這個帳戶，他因此被列為嫌疑人、名下資產將遭凍結；「郭隊長」話鋒一轉，指呂學錦只要找特偵組的吳主任，並提供等值的保證金，便可暫緩執行凍結。

呂學錦於當天下午就領了萬元現金，依約到北市文山區某捷運站付款，事後才想起特偵組早於2017年1月就廢除，報警遭詐騙。

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