海底撈「計時泡麵碗」溶出物超標！115公斤全數退運銷毀

▲中國大陸出口「計時泡麵碗」溶出試驗不合格。（圖／食藥署提供，下同）

記者李佳蓉／台北報導

食藥署今（1）日公布最新邊境查驗不合格清單，其中一款德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」被檢出防腐劑苯甲酸、己二烯酸含量超標，相關產品共2187公斤依規定全數退運或銷毀。另外，清單中也發現多款托盤、餐具不符規定，其中新加坡海底撈國際食品有限公司進口之「計時泡麵碗」溶出物超標，近115公斤全數銷毀或退運。

根據食藥署官網顯示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」以聚丙烯為原料之合成塑膠類，其溶出試驗4%醋酸（95℃，30分鐘）蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，正庚烷（25℃，60分鐘）蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，海底撈「計時泡麵碗」以4%醋酸溶出試驗結果，蒸發殘渣值為172 ppm；正庚烷蒸發殘渣值為58ppm。

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▲▼中國大陸出口「餐具三件套／小麥秸稈 PP」、「SHUNTA筷子」溶出試驗不符規定。

另外，德國進口的「CH-ALPHA萊德膠原飲」也因混合使用防腐劑時，每一種防腐劑之使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量/用量標準）總和不得大於1，不符合食品安全衛生管理法第18條規定。

中國大陸出口「切菜板（大）米色、藍色、粉色／PP（44.5*28.5cm）」、「切菜板（小）粉色、綠色、米色、藍色／PP（35*21cm）」以及「餐具三件套（藍色、粉色、綠色）／小麥秸稈＋PP」、「SHUNTA筷子（筷子）」、「SHUNTA杯（杯）」溶出試驗不符規定。