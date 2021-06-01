5機場2港都設篩檢站！陳宗彥：明起開始有症狀旅客不能搭機

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

為了確保離島醫療量能及航空器防疫安全，指揮中心昨日(5/31)宣布，交通部所屬5航空站設立篩檢站，有症狀旅客不予搭機、過去14天內有症狀須現場快篩陰性始得搭機。副指揮官陳宗彥今(6/1)日再曝設置進度，表示將會從明天開始實施新措施。

陳宗彥表示，除了昨日提到的5航空站外，從基隆港或台中港搭船也包含在內要一併設置篩檢站，相關法定作業程序將會在今天完成，預計從明天起就會開始實施。

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為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬臺北松山、臺中、嘉義、臺南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。

陳宗彥表示，為了確保離島醫療量能，我們會全面要求搭機民眾要填寫過去14天健康聲明，希望有症狀的人就不要在這時前往搭機，若現場有症狀的人就會立即採取PCR檢測，並返家等待檢驗結果，，若是在過去14天有症狀的人，快篩陰性才可搭機，若是快篩陽性就需加驗PCR，等待結果期間則需由防疫計程車接送到防疫旅館或檢疫場所等待最終結果。

有媒體質疑，為何台東機場並未包含在篩檢站設置的名單當中，對此陳宗彥回應，台東縣部分有建議，台東縣同屬蘭嶼跟綠島都同屬台東縣，篩檢站的設置職責也在台東縣衛生局，今天有建議他們如果認為前往蘭嶼跟綠島有所必要，可比照指揮中心訂定的基準跟原則作進行。