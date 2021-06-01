美國疫苗沒完成三期？　黃國昌罕見發聲：我不認同指揮中心

▲黃國昌秀出國際疫苗三期臨時實驗數據。（圖／黃國昌臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情衝擊，政府有意讓國產疫苗在無三期臨床試驗下就緊急使用。中央流行疫情指揮中心31日強調，國際上包括BNT、莫德納、AZ等新冠疫苗，也都是在第三期試驗尚未完成前就取得緊急使用授權。對此，前時代力量立委黃國昌罕見重話批評：「我不是很認同指揮中心」。

黃國昌表示，大家如果對Moderna、Pfizer-BioNTech等經過美國EUA的疫苗，第一期、 第二期、第三期臨床試驗的樣本數與執行方式有興趣，推薦這個網站，上面有完整正確的資訊。

黃國昌說，「我不是很認同指揮中心」，在今天記者會，為了配合自己想說的話，只是截取片段不完整的資訊，拿來作圖散佈，這不是真正的科學態度，只會傷害自己的公信力。

此外，核四公投領銜人黃士修31日也向調查局檢舉，指陳時中散布關於疫苗之不實謠言，觸犯傳染病防治法第63條及證券交易法第155條。

黃士修表示，衛生福利部部長陳時中，於2021年5月31日下午14時23分，指揮中心記者會言論已影響大量民眾對未做第三期臨床試驗的國產疫苗失去警覺，若未來貿然施打將付出健康甚至生命代價，故觸犯傳染病防治法第63條，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金」。

同時，黃士修並指出，被檢舉人散布不實訊息以護航之國產疫苗高端，為上市公司「高端疫苗（6547）」，故同時觸犯證券交易法第155條第1項第6款，「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」，根據同法第171條，「處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金」。

黃士修說，望調查局儘速查辦，並將卷證移送相關單位給予起訴與裁罰。