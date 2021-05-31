基隆本土+3！70多歲管理員「曾去萬華茶藝館」發燒確診

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導
基隆市今（31日）新增3例本土個案。基隆市政府稍早召開防疫記者會，除公布其他個案疫調情形，另說明新增三起個案的狀況。
市長林右昌指出，確診者（案8218）40多歲女性，身體不適，自行至醫院就診，經採檢確診，疫調中；確診者（案8220）70多歲男性，管理員，5/10日曾至萬華新愛茶藝館，因發燒至醫院採檢確診，疫調中；確診者（案8466）50多歲女性，出現症狀自行就醫，經採檢確診，疫調中。
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▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導
基隆市今（31日）新增3例本土個案。基隆市政府稍早召開防疫記者會，除公布其他個案疫調情形，另說明新增三起個案的狀況。
市長林右昌指出，確診者（案8218）40多歲女性，身體不適，自行至醫院就診，經採檢確診，疫調中；確診者（案8220）70多歲男性，管理員，5/10日曾至萬華新愛茶藝館，因發燒至醫院採檢確診，疫調中；確診者（案8466）50多歲女性，出現症狀自行就醫，經採檢確診，疫調中。
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