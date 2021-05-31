快訊／台中本土+5足跡曝！全聯、寶雅都入列　泰安傳播鏈再添1人

▲盧秀燕公布確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情延燒，本土案例接連好幾日破百，中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內再增274本土病例，另有73例校正回歸。其中，台中就新增5名確診個案，而稍早市府也公布其相關足跡，全聯、寶雅、7-11等都入列。

衛生局長曾梓展說明，台中今日新增5例本土確診，其中北屯區群聚案再新增3例（其中2例為昨日公布未編號），累計12例，西屯區泰安國小群聚再新增1例，累計17例，全市今年累計129例本土確診個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►快訊／盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文：現在是怎樣 曝疫情唯一解方

曾梓展指出，案8276為北屯群聚案8072奶奶的印尼籍、35歲女看護，平常照顧奶奶的先生（案8277），幾乎未出門，5月29日出現症狀，因奶奶確診，就醫採檢後確診。案8277為案8072的77歲先生，因行動不便都在家中，無新冠肺炎相關症狀，29日因奶奶確診，就醫採檢後確診。案8278為案8071的38歲表叔，同在工地工作，28日得知案8071（為案7527的22歲孫子）確診即待家中，29日出現症狀，就醫採檢後確診。

▲台中足跡。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

案8427為泰安附幼老師（案5300）的67歲媽媽，5月24日女兒（案5300）確診後該案開始居家隔離，一採PCR陰性，29日出現症狀，就醫採檢後確診。

案8275為北市個案4239（5月22日確診）的31歲女室友，工作地在台北，居住地在北屯區，平常北、中通勤。15日與案4239搭車返回台中，21日入住中區麻雀巢行旅，20日至樂成宮、漢林鐵板燒精武店、寶雅台中精武東店，22日與案4239一同採檢，該案一採PCR陰性，23日出現症狀，24日前往北屯區何藥局，28日就醫，29日被列為接觸者居家隔離，30日採檢確診。