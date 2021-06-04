年輕人鬆懈「毀了端午，想再毀中秋嗎」　網絕望：7個節日全泡湯

網搜小組／劉維榛報導

指揮官陳時中3日指出，20歲至39歲年輕人的染疫比例曾降到19.9%，現在卻升到25.2%，認為「年輕人防疫有點鬆懈」，此話引發討論。對此，一名網友崩潰求問，「毀了一個端午節，還想再毀一個中秋節嗎？」文章貼出後，其他鄉民絕望回應，「你確定不是過年？」更細數7個節日恐泡湯。

一名男網友在PTT以「毀了一個端午節，還想再毀一個中秋節嗎」為標題發文，表示聽聞陳時中警示，「年輕人防疫鬆懈」的這一句話後，讓原PO對三級疫情警戒感到憂心，「現在可好啦，看樣子端午節一樣也得在家待好待滿，再這樣下去，沒疫苗，你各位又鬆，會不會搞到連中秋節只能戴口罩烤肉？」

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▲去年中壢「萬人封街烤肉」壯觀空拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▲今年中秋烤肉恐也泡湯。（圖／記者魏有德攝）



文章曝光後，底下網友紛紛搖頭回應，「不對喔，中間還有一個中元節」、「各位聖誕節見」、「中秋節？你確定不是過年嗎」、「依照現在的疫苗進度，到年底都不易外」、「端午、七夕、中秋、重陽、雙十、聖誕、過年（7節日泡湯）？」「不要太不滿，母親節不是有過到嗎？再卡下去88節應該也不可能了」、「再下去別人幫過清明節」。

▲網友熱議！（圖／翻攝PTT）



針對「年輕人防疫有點鬆懈」這番話，讓前台大感染科醫師林氏璧有話要說，他在粉專《日本自助旅遊中毒者》質疑，今天苗栗移工新增34人 ，他們應該有很大機會是20到39歲吧？「這足以解釋今天年輕人染疫比率增加5%不是嗎？」他指出，為何要說是年輕人有點防疫鬆懈呢？且前兩天疫情平穩所以移動和群聚都比較多，這應該是「反應在7到14天後的確診數字才對吧！」

林氏璧也提到，感染進入較年輕的族群也是不可避免的事情，防疫時間拖久，國外滿多年輕人出現輕忽的現象，因為覺得自己就算染疫也多是輕症或是無症狀，不在乎，「但這個病對整個社會是公衛災難，再從年輕人傳回老年人，不堪設想。」