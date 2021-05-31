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社會 社會焦點 保障人權

士林地院對面藏毒窟？汽車美容店老闆喊冤：客人給1萬說要拍戲用

記者黃宥寧／台北報導

26日北市士林地方法院對街的某汽車美容店遭檢警破門攻堅，警方進入車行更查獲油桶裡竟藏45公斤安非他命，當場逮捕3名涉案犯嫌。洗車行賴老闆接受《ETtdoday新聞雲》澄清，其中1名犯嫌是客人，案發當天上午拿現金1萬表示要借場地拍戲，沒想到店裡竟被藏毒，他也希望不要造成誤會。

海巡署偵防分署彰化查緝隊日前接獲線報，發現日前中部有盜賣漁業用油的非法集團，事後把儲油空筒包裝好再送往台北市士林區這家汽車美容中心，海巡幹員研判這是傳統毒梟運毒把油桶當「菜底」包藏毒品的老手法，據此展開追查。

▼檢警為偵辦一宗運輸毒品案，全副武裝持工具破壞士林地院旁的洗車店，讓路過民眾相當驚恐。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼毒販。（圖／記者黃宥寧攝）

26日下午海巡署特勤隊幹員頭戴防彈頭盔、手持防彈盾牌突擊步槍攻堅，大動作圍捕引也起士林地院周遭路人圍觀。據目擊者指稱表示，看到特警全副武裝持防彈盾牌、突擊步槍經包圍該間汽車美容店，其他警網則持手槍，從士東路200巷裡汽車美容店周遭進行圍捕。

▼該洗車店在士林區CP值滿高，媒體爭相報導後也讓老顧客不斷傳LINE詢問老闆發生什麼事。（圖／民眾提供）

▲▼ 洗車行老闆。（圖／民眾提供）

賴老闆喊冤表示，其中1名嫌犯為不熟的洗車客人，當天嫌犯給他1萬元，要向他們借用店面做拍戲用；但沒想到才經過一個上午，竟變成犯案現場。

對此賴老闆無奈稱，當時警察表示可以向嫌犯求償，但他也向記者抱怨，「該怎麼求償，我真的不知道。」為了讓店裡正常營業，他只能自掏腰包花4萬元維修鐵捲門，他也將以證人身分出庭作證。

27日北檢檢察官遠距視訊偵訊後，向台北地院聲請羈押禁見，同時追捕在逃共犯。

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