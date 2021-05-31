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防疫期間請小心言論以免觸法　網友PO文對防疫留言警認不實訊息偵辦　

▲有網友PO文陳述對政府疫苗相關做法的留言，警方認為係不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，對PO文網友究責。（圖／記者林悅翻攝）

▲有網友PO文陳述對政府疫苗相關做法的留言，警方認為係不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，對PO文網友究責。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有網友在網路PO文留言，指「現在終於知道民進黨的防疫的謊言：第一不採取全面普篩主要的目的是為了遮掩社區感染的真相」，並指買不到疫苗係民進黨想賺回扣…，台南市警歸仁分局網路情蒐認為發布不實疫情訊息，將依法積極偵辦。

歸仁分局指出，員警於網路情蒐發現，有網友在臉書貼文留言稱：「現在終於知道民進黨的防疫的謊言：第一不採取全面普篩主要的目的是為了遮掩社區感染的真相。第二買不到疫苗真正原因在於民進黨想要賺疫苗回扣。第三這一年多來得大內宣主要目的在想企圖運用全體免疫的方式來掩蓋防疫的不實。第四台灣的防疫只是一場遊戲一場夢。第五其實台灣社區感染非常嚴重去年沒爆發因為病毒量不深這次會大爆發因為英國病種病毒傳播超強紙包不住火民進黨穿幫了」。

警方認為該則貼文疑似為不實之訊息，經歸仁分局函文台南市衛生局查證，該貼文內容比對中央流行疫情指揮中心所發佈之疫情資訊，並不相符，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，目前歸仁分局已積極偵辦中。

歸仁分局分局長洪頂力表示，於疫情日益嚴峻之際，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。另外民眾也可透過衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號(疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc) 查證最新疫情資訊。

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