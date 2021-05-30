美天價國防預算的暗盤　劉和平：已展現介入台海的意圖

▲ 美國總統拜登在美國時間28日晚間發表首次國會演說。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

拜登政府提出2022年國防預算，是否透露出什麼樣的戰略意圖？對此，大陸時事評論員劉和平分析，拜登政府這份軍費預相當大一部分是專門用來對抗中國，並且已接受所謂中國大陸將在未來幾年來「武統」台灣的判斷，很有可能準備隨時介入台海局事。

劉和平接受《直新聞》訪問表示，首先提到主張美國軍事發展優先的川普政府，即使任內最後一份國防預算總金額一度達到了7400億美元。相較拜登政府提出的2022年國防預算，實際上已經高達7530億美元，超過川普執政時期提出的天價國防預算總量。

劉和平進一步分析，拜登這份2022年國防預算帶有鮮明的對抗中國特色，甚至可以說，就是一份專門針對中國的國防預算。因為這份預算中的相當大一部分軍費，是要用在專門對抗中國在亞洲所謂擴充軍力「太平洋威懾計劃」。

他認為值得注意的是，早在今年3月份，美軍印太司令部曾經向國會遞交了一份報告，建議將「太平洋威懾計劃」的撥款從2021財年的22億美元增加到2022年財政年度的46億美元。最終拜登政府給「太平洋威懾計劃」的撥款卻超過了50億美元，超出美軍印太司令部的要求。

▲大國軍備競賽，美國在高科技軍武上，勝於解放軍。（圖／國防部）

談到大國的裝備競賽，劉和平表示，美軍軍事裝備的水平已是現代化與科技化程度最高，2022年國防預算重點強調要淘汰「老舊設備」，加強美軍武器的高科技化，提前開發和測試「下一代」武器系統。這也就意味著，美國計畫用掌握的高科技技術，通過武器系統的更新換代來進一步超越其它國家。

另外，當前美國擁有核武器的數量，已經超過了包括俄羅斯、中國在內的全球其他國家的總和。然而在這種情況下，美軍2022年國防預算中有一部分軍費是準備用來更新美國的核武庫。

▲美軍安合旅進駐台灣協助觀察與指導戰訓任務。（圖／取自北測中心臉書）

劉和平分析，未來十年內，美國用於更新核武庫金額將會超過一兆美元，以構建一個「三位一體」核打擊力量。並非是想和中俄打一場核戰爭，只是意味著美國重操舊業，也就是想要通過核威懾力量或是核恐怖平衡，來阻止戰爭的爆發。

這份國防預算案的第五個特點，拜登政府在關島部署地基神盾導彈防禦系統，以及在太平洋島國帕勞等地部署戰術多功能雷達。劉和平稱，「這顯然是針對未來的台海戰爭而來的。」

劉和平認為，拜登政府已經接受了所謂中國大陸將在未來幾年來「武統」台灣的判斷，同時也意味著，雖然拜登政府在口頭上仍然在「協防台灣問題上保持模糊戰略，但在具體行動上，已經展現出了準備介入台海戰爭的清晰意圖。