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BNT「已獲我國緊急授權」文件遭刪！遭網友轟爆　指揮中心回應了

記者洪巧藍／台北報導

台灣採購BNT疫苗一波三折，至今沒有取得，但有網友發現疾管署在官網介紹與疫苗接種須知暨意願書提到「BNT已通過我國緊急授權使用」等字樣引發討論，後續又將網站上相關文件刪除，引發更大爭議。指揮中心澄清，目前食藥署尚未通過BNT緊急使用授權，相關文字是針對原本預採購準備；至於文字修改時間、文件刪除等狀況，等待指揮中心下午記者會說明。

▲▼0529流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心與BNT談疫苗採購破局，部分縣市首長想自行透過上海復星購入BNT，被回應「需要申請藥證」，然而昨日有PTT網友Po文指「BNT其實有通過緊急授權使用」，附上Covid-19疫苗接種須知暨意願書，內文寫到BNT疫苗「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，不過上疾管署官網求證，簡介則已經調整為「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家緊急授權使用」，並沒有「及我國緊急授權使用」的敘述。

不過，疾管署該資料最新更新顯示為今年2月26日，透過「網頁時光機」回溯該頁面的過往更新時間，關於BNT疫苗的簡介完整段落是直到4月27日才做出更改；除網站說明，疾管署網站上原放有「疫苗接種須知暨意願書」的文件，今日上午被網友發現已經被移除。

莊人祥說明，接種單說明文字是針對預採購的疫苗事先準備，原預期除原廠外，可以從COVAX分配獲得BNT，但後來確認COVAX這邊暫時無法分配到，所以更正文字敘述；目前食藥署尚未核准BNT緊急使用授權。

至於網頁文字修改時間、接種意願文件遭刪除等狀況尚未獲得回應，等待指揮中心下午說明。

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