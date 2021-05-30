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台鐵替1萬8員工投保「防疫險」　不幸染疫住院...每天能領1000元

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內本土疫情持續延燒，台鐵及鐵路警察近18000名員工堅守崗位站在第一線防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續延燒，台鐵及鐵路警察近1萬8000名員工堅守崗位，除加強鐵路列車及各車站防疫措施，台鐵職工福利委員會與保誠人壽合作，以團保方式啟動防疫住院慰問金關懷計畫，台鐵員工或鐵警若不幸確診新冠肺炎，住院期間，每人每日新台幣1000元，員工家屬確診每人每日新台幣500元，最高達45日，即日起生效。

台鐵表示，基於照顧全體同仁及鐵警的理念，積極尋求同仁防疫保障，但於疫情嚴峻此際，防疫保單紛紛停售或暫停受理，能受理的多數防疫險都是針對個人的保單。經多方積極洽詢後，由保誠人壽與台鐵職福會共同合作，以團保方式啟動防疫住院慰問金關懷計畫，並從5/29零時開始生效。

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。圖為一名民眾在車站內脫口罩飲食，遭巡邏員警制止規勸。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內本土疫情持續延燒，台鐵及鐵路警察近18000名員工堅守崗位站在第一線防疫，但仍有民眾在車站內脫口罩飲食，遭巡邏員警制止規勸。（圖／記者湯興漢攝）

該保險計劃由台灣鐵路管理局職工福利委員會統籌為全體員工及鐵警加保，台鐵員工或鐵警若不幸確診新冠肺炎，住院期間，每人每日新台幣1000元住院慰問金，最高達45日。此外，員工家屬無須負擔保費，若不幸確診，每人每日新台幣500元住院慰問金。

考量醫療量能，經醫師診斷確診須入住醫院並辦住院手續，卻因醫院滿載而轉往防疫旅館、檢疫所進行治療時，該保險計劃仍比照住院慰問金發給，只需提供相關文件：確診新冠肺炎的診斷證明書、隔離治療通知書、檢疫所、防疫旅館的入出住證明即可。

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