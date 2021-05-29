黃秋生返港　陸央媒點名批評：有何臉面溜回香港？

▲黃秋生（中）來台主持網路節目《開著餐車交朋友》，但第二季目前因疫情暫時停拍。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港影帝黃秋生去年底移居台灣，申請就業金卡也獲准，但由於疫情，加上即將在港演出舞台劇，已於日前返港。對此，大陸央媒旗下《大灣區之聲》29日以「黃秋生之流的『港獨』餘孽，有何臉面溜回香港？」為題發文，指黃秋生是一名「過氣藝人」，在台灣既無安全保障，又無生計來源，就這麼腳底抹油跑回了香港。

文章提到，黃秋生等「港獨」藝人公然支持「黑暴」，煽動仇恨，大肆抹黑特區政府和香港警方，引發廣大市民憤怒聲討。風波平息後，這夥人自知在香港演藝市場再難立足，還可能被依法追究責任，於是各謀出路、四處逃竄，「總把台灣吹得花好稻好的黃秋生，在台灣民進黨當局的操弄下，如願獲得了所謂『就業金卡』，赴台灣『工作』。」

▼黃秋生在臉書上解釋返港原因。（圖／翻攝自黃秋生臉書）



文章指出，然而黃秋生顯然高估了自己。作為一個過氣藝人，他並沒有因為「港獨」立場而在島內得到好的工作機會，一登島又遭遇電信詐騙，生活陷入困境，今年好不容易低價接下的綜藝節目，也因為島內疫情的陡然升溫而面臨停擺，「在台灣既無安全保障，又無生計來源，黃秋生就這麼腳底抹油跑回了香港。」

文章提到，「港獨」藝人如此恬不知恥地回港撈金，引起香港市民的強烈不滿和堅決抵制，香港國安法頒布實施以來，在祖國內地的有力支持下，在特區政府和社會各界的齊心努力下，香港發展重回正軌，經濟回暖態勢更是喜人，防疫工作也取得積極進展，「廣大市民非常珍惜來之不易的大好局面，堅決拒絕『毒源』藝人再向香港投『獨』。」

文章最後強調，香港繁榮穩定不容破壞，任何禍害香港的圖謀都必將落空，「台灣民眾對黃秋生離開歡呼，香港市民對黃秋生回來憤怒，這是『港獨』藝人的真實現狀，人人唾棄的真實民意更是給『港獨』餘孽上了生動的一課！奉勸黃秋生之流，香港雖開放包容，但絕不容『港獨』言行借娛樂之名滋長，香港國安法利劍高懸，請好自為之！