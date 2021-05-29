防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，29日台南市0確診，但防疫工作仍持續不停的落實進行，為避免傳統市場人潮聚集造成防疫破口，他要求市場處落實傳統市場實聯制及戴口罩等防疫措施，以確保有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士。

市長黃偉哲指出，相信不管是台北，不管是新北，不管是六都或全台灣各縣市，大家都有一致的共識，就是傳統市場可能會成為一個破口，事實上在上一波的疫情中間，已經看到好幾個確診者都有市場的足跡，那一旦有市場的足跡就要去清消，那甚至於有些市場做得更嚴謹一點他就要休市幾天，那這個都會造成不管是經濟上的損失，或是購物買菜的不方便，或甚至於很多的問題在這邊。

經發局長陳凱凌指出，繼日前中央流行疫情指揮中心，因應國內出現感染源不明之本土病例，致社區感染風險增加實施營業場所及公共場域應建立實聯制，市長黃偉哲為防止傳統市場成為防疫破口，進一步要求傳統市場應落實實聯制，以確保能夠後續疫調聯繫。

經發局長陳凱凌說，台南市公民營市場有117家已全數完成實聯制，並完成消毒1149次，每個市場都有2、3個出入口，在市場處、區公所、警察局的協助下，都要求出入民眾落實實聯制，戴口罩掃QR碼。市長黃偉哲強調，市場實聯制的很困難，但為防市場成為防疫破口，一定要落實實聯制。有關市場外送部分最近已接獲約500筆訂單，金額約20萬元，感謝市民朋友的支持。

29日一早民政局局長姜淋煌隨即到各區傳統市場進行視察督導，進一步確認市場實聯制運作並同時了解民眾口罩配戴情形。

民政局姜局長表示，多數傳統市場屬於開放性空間，不容易落實實聯制，因此請各公所協助市場處來進行實聯制規劃，落實市場實聯制。現場姜局長也向攤商及民眾說明實聯制的必要性，請大家確實配戴口罩，保持社交距離。採買時買好就盡快離開且減少談論， 降低可能傳播機會，保護自己也保護他人。

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