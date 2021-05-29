　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，29日台南市0確診，但防疫工作仍持續不停的落實進行，為避免傳統市場人潮聚集造成防疫破口，他要求市場處落實傳統市場實聯制及戴口罩等防疫措施，以確保有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士。

市長黃偉哲指出，相信不管是台北，不管是新北，不管是六都或全台灣各縣市，大家都有一致的共識，就是傳統市場可能會成為一個破口，事實上在上一波的疫情中間，已經看到好幾個確診者都有市場的足跡，那一旦有市場的足跡就要去清消，那甚至於有些市場做得更嚴謹一點他就要休市幾天，那這個都會造成不管是經濟上的損失，或是購物買菜的不方便，或甚至於很多的問題在這邊。

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，繼日前中央流行疫情指揮中心，因應國內出現感染源不明之本土病例，致社區感染風險增加實施營業場所及公共場域應建立實聯制，市長黃偉哲為防止傳統市場成為防疫破口，進一步要求傳統市場應落實實聯制，以確保能夠後續疫調聯繫。

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌說，台南市公民營市場有117家已全數完成實聯制，並完成消毒1149次，每個市場都有2、3個出入口，在市場處、區公所、警察局的協助下，都要求出入民眾落實實聯制，戴口罩掃QR碼。市長黃偉哲強調，市場實聯制的很困難，但為防市場成為防疫破口，一定要落實實聯制。有關市場外送部分最近已接獲約500筆訂單，金額約20萬元，感謝市民朋友的支持。

29日一早民政局局長姜淋煌隨即到各區傳統市場進行視察督導，進一步確認市場實聯制運作並同時了解民眾口罩配戴情形。

▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲要求台南市各公民營市場一定要落實實聯制，以防市場成為防疫破口，經發局、民政局全力執行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局姜局長表示，多數傳統市場屬於開放性空間，不容易落實實聯制，因此請各公所協助市場處來進行實聯制規劃，落實市場實聯制。現場姜局長也向攤商及民眾說明實聯制的必要性，請大家確實配戴口罩，保持社交距離。採買時買好就盡快離開且減少談論， 降低可能傳播機會，保護自己也保護他人。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組

ET快訊
LIVE／新北確診數破3千！侯友宜宣布升級警戒實戰演練報告
快訊／陳其邁對傳統市場下通牒　「無法落實3規定」就停業
快訊／怒飆奎山中學漠視規定　柯文哲震怒罰30萬：任何人都不能
快訊／為病床怒槓中央！柯文哲怒斥石崇良講幹話：我病例砸過去
快訊／嘉義堂兄弟泡個茶4確診！北漂返鄉談心　子送父就醫也中
快訊／北市醫療超緊繃！柯文哲曝：專責病床一度剩「16床」
快訊／台中確診破百！32例來自4大家族　急推「室內5招式」
快訊／單日死亡21例創新高　柯文哲解說疫情發展
快訊／萬華3周超過千人染疫　北市12區最新確診數曝光
快訊／高雄恐怖麻將已14確診　新增足跡去過全聯、永和豆漿
LIVE／病床夠？中央稱「房間數、床數」勿混淆　柯文哲再開砲
快訊／獅子團女兒匡列205人採檢結果曝！　高雄首例確診結案
快訊／高雄恐怖麻將1傳14！超毒牌桌又1染疫…仍查無感染源
快訊／基隆本土+14…累計確診破百！快樂城、小姑娘群聚再擴大
全台本土確診地圖曝光！新北+224例「飆破3千」　本島剩2地
快訊／桃園14＋5確診足跡曝！　Costco南崁店、Ikea
快訊／桃園金沙風暴掃到新竹！父母親友成傳播鏈　7天釀6確診
快訊／台中「本土+33」5頁足跡曝光！　包括2銀行、4全聯、
快訊／北市私校奎山不顧三級警戒「辦實體畢典」　指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

台東市「豐橋改建70天」開放通行　因應疫情工程加速進行

防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

乾旱缺水致嘉縣竹筍農損　縣府彙報農委會啟動現金救助

快訊／苗栗確診加3！累計11例　縣府下午公布足跡

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款　急難紓困6月7日開放線上申請

台南善化派出所「滅菌門」　消毒淨身防疫一舉三得減少傳染風險

嘉義縣整合牡蠣上下游產業　海洋原味新鮮宅配

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

台東市「豐橋改建70天」開放通行　因應疫情工程加速進行

防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

乾旱缺水致嘉縣竹筍農損　縣府彙報農委會啟動現金救助

快訊／苗栗確診加3！累計11例　縣府下午公布足跡

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款　急難紓困6月7日開放線上申請

台南善化派出所「滅菌門」　消毒淨身防疫一舉三得減少傳染風險

嘉義縣整合牡蠣上下游產業　海洋原味新鮮宅配

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

21死再創單日新高！累計87人死、3人家中離世

省錢達人必學！旅行包3乳這樣用　變身清潔3寶

快訊／佛光山稱募得50萬劑嬌生疫苗　柯文哲冷回：拿到手才算

快訊／陳其邁對傳統市場下通牒　「無法落實3規定」就停業

狗狗多久沒洗澡了？　曾之喬「居家防疫1煩惱」勾毛孩爸媽共鳴

WHO指控：疫源調查被政治毒化！　「答案不能滿足全世界」

LIVE／新北確診數破3千！侯友宜宣布升級警戒實戰演練報告

快訊／台中鞋廠確診者是警友站顧問！　曾參加「金門3日遊」40人團

快訊／柯文哲怒斥奎山中學漠視規定　「任何人都不能耍大牌」重罰30萬

貓咪「遠距上課」硬塞鏡頭打哈欠　 萌樣笑翻全班同學！網：要重修

地方熱門新聞

即／彰化最新確診足跡！淨土「二水鄉」

即／苗栗確診加3　縣府下午公布足跡　

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

草屯28日社區快篩126人全陰性

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

徐榛蔚感謝開放地方自購疫苗　宣布花蓮紓困方案

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

嘉義縣推牡蠣新鮮宅配

趙正宇捐贈酒精潔淨液　加強基層警防疫

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

台南善化派出所「滅菌門」減少傳染風險

山老鼠盜採扁柏 摸黑下山遭警截獲

台南倒垃圾要戴口罩玩真的

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款

更多熱門

相關新聞

防疫宅起來　總柴在家專心追劇

防疫宅起來　總柴在家專心追劇

疫情嚴峻之下，許多狗狗也跟著主人防疫在家，減少外出散步的次數，不過柴犬Baby似乎也找到了散步以外的「新樂趣」。只見Baby靜靜坐在瑜珈墊上，眼神專心盯著平板螢幕，有模有樣地像是真的在追劇一般，可愛的行徑讓媽媽不禁發文直呼，「再繼續關下去，總柴都學會追劇了！」

桃園機場全面使用二氧化氯消毒

桃園機場全面使用二氧化氯消毒

網友自創2步驟分流　指揮中心回應了

網友自創2步驟分流　指揮中心回應了

市場確診足跡增　陳時中籲假日別出門

市場確診足跡增　陳時中籲假日別出門

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

關鍵字：

傳統市場防疫破口實聯制

讀者迴響

熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面