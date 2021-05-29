警揪麻將群聚！　屋主這樣拗：我們只有4個人，廁所那個是...

▲▼ 無視防疫規定「群聚打牌」硬拗：屋內只有4個人 台東警偕同衛生局直接開罰。（圖／台東關山警分局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情飆升，「全民防疫」已成為全民共識，但仍有少數民眾違規，恐成防疫破口。台東關山警分局池上分駐所於昨(28)日下午許接獲民眾檢舉稱「有人群聚打牌」！警員蔡誌昇、許舜雯及郭靆豔與衛生局人員「全副防護」共同前往稽查；經屋主同意入內，果然有4人在打麻將，外加廁所還有1人，雖都有戴口罩但仍違反規定，依「傳染病防治法」開罰。

新冠肺炎疫情擴大，連續5天本土個案破百例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日下午宣布「全國升至第三級疫情警戒」，25日再宣布警戒延長至6月14日，避免端午節連假群聚，防疫措施全國一致。為避免疫情擴散，「全民防疫」已成為全民共識，但是仍有少數民眾不聽勸；所以自5月28日起，未戴口罩或違反規定群聚者，即刻起不再勸導一律開罰，以防堵疫情擴散。

昨(28)日15時30分許，池上分駐所接獲民眾檢舉報稱「有人群聚打牌」！員警立刻通報主管機關衛生局，並偕同衛生所人員共同前往實施稽查；抵達檢舉地點後，經屋主同意入內察看，果然有5人群聚、打牌，屋主還狡辯稱「我們只有四個人，廁所那個是剛來的，馬上就走了」，這個說法令在場的衛生所人員直搖頭，疫情狀況已如此嚴峻，他們還屢勸不聽，最後依違反「傳染病防治法」予以開罰。

關山警分局表示，面對看不見的病毒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上、室外10人以上之聚會；僅保留維生、維持秩序、必要性服務、醫療與公務場所，其餘營業和公共場所皆關閉；營業與公共場所落實戴口罩與社交距離；本分局各分駐(派出)所將持續清查、勸導及取締，呼籲民眾及業者務必落實政府防疫規定，共同防堵疫情。

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