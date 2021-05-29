新冠疫苗6月起開放「500家基層診所接種」　8月起擴大到1000家

▲國內首批41萬劑AZ疫苗開打，首波開放給第一線醫療人員施打。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗15萬劑陸續分配到各縣市，指揮中心今（29）日公布最新接種數據，昨日接種了4萬2920劑，創下開打以來新高，下週二會陸續發配下一批疫苗。因應疫苗陸續來台，各縣市施打踴躍，指揮中心預計在6月先找500家基層醫療診所加入、8月份提升到1000家，以期再有疫苗時能夠快速接種。

中華民國基層醫療協會理事長林應然昨表示，本土新冠疫情嚴峻，接種疫苗是最有效的防治方式，接種速度與疫情是否能得到快速控制又有絕對的關係，但目前佈點施打疫苗的醫院太少，醫院也忙著收治重症病患，應結合更多醫療院所與診所參與，加快腳步才能贏得賽局。

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林應然也提到，早在數月前，基層醫療院所即已表達願意參與國家防疫業務，投入新冠疫苗注射的行列，台灣許多基層診所多年來早已參與常規及流感疫苗接種業務，而事實上百分之八十的疫苗接種本來就是在基層診所完成的，基層診所擁有冰存疫苗的設備與訓練有素的醫護人員，就待政府一聲令下，立即就可加入護國護民的行列。

陳時中表示，第二批AZ疫苗發配後，第一線醫護人員不管在哪個縣市都一定打得到，第一波雖然只打了18萬劑，醫護接種率不到4成，但隨著疫苗發配下去，施打率也會提高。昨日進口的15萬劑莫德納疫苗，則會開放醫護先打，醫護家人則暫未開放。