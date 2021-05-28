　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

▲▼2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，展館場外人潮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／貴陽報導

隨新冠病毒疫苗施打普及、本土疫情趨緩，中國大陸線下大型展會陸續恢復舉辦，以昨（28日）在貴州省貴陽市閉幕的「2021中國國際大數據產業博覽會」為例，3天展期湧入近10萬人觀展，線上、線下共549家企業參展，簽約總金額達565.61億元人民幣。

本屆數博會以「數據創造價值創新驅動未來」為主題，採線上線下融合辦會模式，為配合疫情防控需求，參會嘉賓和工作人員須提供核酸檢測證明，或打過疫苗的證明，另參會者、觀展者出入均採刷臉入場，設體溫檢測關口，要求進入展會須戴口罩等。

▲▼2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲數博會場館內，業者展出人工智慧機器狗。（圖／記者陳政錄攝）

在26日的開幕式上，中共高層由國務院副總理劉鶴，在北京以視訊連線方式出席，他在致詞時提出國家發展大數據產業的「四點認識」，強調要便利數據交易、便利數據使用，「維護公平競爭，堅決反對壟斷。」

據28日閉幕後，數博會官方資訊，本屆數博會線上線下共549家企業參展，展出超過800項最新產品、新技術和解決方案，全省簽約144個項目，總金額達565.61億元人民幣。過程中，共設置7場高端對話、13場專業論壇和6場商業論壇，有全球大數據、雲計算、網際網路、人工智慧領域340多名嘉賓參會發言。

在展館方面，26日到28日的三天展期中，湧入近10萬人觀展，設置國際綜合館、前沿技術館、數字應用館、智慧產業館等四個主題的4萬平方公尺線下展館，包括有華為、京東、阿里、騰訊、百度等企業參加。

新華社報導稱，七年來，數博會見證了全球大數據產業發展的壯闊歷程，為全球大數據發展貢獻了中國智慧，提供了中國方案。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼數博會現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
屏東神人「20年沒吹過冷氣」！攤開電費帳單　網一看全嚇呆
日本擬供AZ疫苗助台抗疫　蔡英文回應了
陳建仁曝參與國產疫苗人體實驗結果
3分40秒紀錄北市抗疫經過　柯文哲：獻給每位在前線堅守的戰士
指揮中心開放企業申請自購疫苗　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

國台辦二問民進黨　大陸疫苗「用還是不用」

空拍15頭「斷鼻家族」象群持續向北　「流浪悲歌」原因讓人心酸

道士隱居「沒通電山洞」26年　網讚：這才是真修行人

抗新冠藥物進度曝光　陸專家：霧化吸入在肺表面形成保護

網易互娛HR「猥褻式」招聘　「可下藥撩女同事」遭舉報

「黑色不明物」墜浙江魚塘　10年前周邊曾有「藍色光芒」物體飛過

零星本土疫情再起！　廣州打疫苗已暴動「密麻人潮」衝推擠

接種超過5億人！　大陸5款疫苗「優缺點」一次整理　

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

朕的僕人上線！遠距上課邊啪啪 貓爽躺雙腿間「一臉陶醉」超享受

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

國台辦二問民進黨　大陸疫苗「用還是不用」

空拍15頭「斷鼻家族」象群持續向北　「流浪悲歌」原因讓人心酸

道士隱居「沒通電山洞」26年　網讚：這才是真修行人

抗新冠藥物進度曝光　陸專家：霧化吸入在肺表面形成保護

網易互娛HR「猥褻式」招聘　「可下藥撩女同事」遭舉報

「黑色不明物」墜浙江魚塘　10年前周邊曾有「藍色光芒」物體飛過

零星本土疫情再起！　廣州打疫苗已暴動「密麻人潮」衝推擠

接種超過5億人！　大陸5款疫苗「優缺點」一次整理　

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

10歲愛女Grace尖叫大哭「我的眼睛有蟑螂」　曹格妻浴室抓小強！

「想死請排隊…」　于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」：別再害人

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

傳回歸《蜘蛛人》合體前男友！　艾瑪史東尷尬：不知道該不該說

新光金力挺抗疫醫護！　和關係企業合力捐款5000萬

昆凌DIY珍珠丸秀超強廚藝！　釣出周杰倫「8字回應」…笑嗆：真豬

3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

雙北恐進入第四級警戒　司法院強調「法院不能關門」

麥當勞包裝變紫色！聯名BTS太逼人　除了浴袍、薯條小包，竟還有特餐

海盜一壘手超離譜失誤　教頭：壘包140年沒動過

大陸熱門新聞

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

廣州打疫苗人潮暴動　憂引發傳染效應

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

大陸台企聯　盼捐世衛認可疫苗回台

國台辦問民進黨　用不用大陸疫苗

黎智英認罪「組織非法遊行」

偵察兵「可殺敵於無形」 網友：解放軍也要抓出逃的老虎？

高空作業遇到強風　2工人被吹到撞牆

要打3針！ 陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

道士隱居沒通電山洞26年　網讚真修行人

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

更多熱門

相關新聞

劉鶴：推動大數據產業堅決反壟斷

劉鶴：推動大數據產業堅決反壟斷

中國國際大數據產業博覽會（數博會）26日在貴州省貴陽市開幕，中共高層由國務院副總理劉鶴，在北京以視訊連線方式出席，他在致詞時提出國家發展大數據產業的「四點認識」，強調要便利數據交易、便利數據使用，「維護公平競爭，堅決反對壟斷」，好推動產業可持續性發展。

2021數博會登場　貴州推數據轉型

2021數博會登場　貴州推數據轉型

廣東發行大灣區800億專項債券

廣東發行大灣區800億專項債券

數博會第2天　郭台銘未現身高端對話

數博會第2天　郭台銘未現身高端對話

數博會貴陽今開幕！習近平致賀信

數博會貴陽今開幕！習近平致賀信

關鍵字：

數博會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／再增19死！今日增557確診

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面