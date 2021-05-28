3天湧入近10萬人　中國2021數博會閉幕

▲2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，展館場外人潮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／貴陽報導

隨新冠病毒疫苗施打普及、本土疫情趨緩，中國大陸線下大型展會陸續恢復舉辦，以昨（28日）在貴州省貴陽市閉幕的「2021中國國際大數據產業博覽會」為例，3天展期湧入近10萬人觀展，線上、線下共549家企業參展，簽約總金額達565.61億元人民幣。

本屆數博會以「數據創造價值創新驅動未來」為主題，採線上線下融合辦會模式，為配合疫情防控需求，參會嘉賓和工作人員須提供核酸檢測證明，或打過疫苗的證明，另參會者、觀展者出入均採刷臉入場，設體溫檢測關口，要求進入展會須戴口罩等。

▲數博會場館內，業者展出人工智慧機器狗。（圖／記者陳政錄攝）

在26日的開幕式上，中共高層由國務院副總理劉鶴，在北京以視訊連線方式出席，他在致詞時提出國家發展大數據產業的「四點認識」，強調要便利數據交易、便利數據使用，「維護公平競爭，堅決反對壟斷。」

據28日閉幕後，數博會官方資訊，本屆數博會線上線下共549家企業參展，展出超過800項最新產品、新技術和解決方案，全省簽約144個項目，總金額達565.61億元人民幣。過程中，共設置7場高端對話、13場專業論壇和6場商業論壇，有全球大數據、雲計算、網際網路、人工智慧領域340多名嘉賓參會發言。

在展館方面，26日到28日的三天展期中，湧入近10萬人觀展，設置國際綜合館、前沿技術館、數字應用館、智慧產業館等四個主題的4萬平方公尺線下展館，包括有華為、京東、阿里、騰訊、百度等企業參加。

新華社報導稱，七年來，數博會見證了全球大數據產業發展的壯闊歷程，為全球大數據發展貢獻了中國智慧，提供了中國方案。

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▼數博會現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）