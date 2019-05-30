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華聞快遞／廣東發行大灣區「專項債券」　金額達800億

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▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區包括廣東9個相鄰城市及香港、澳門兩個特別行政區。（圖／CFP）

《廣東》發行粵港澳大灣區專項債券800億

廣東通過財政部深圳證券交易所政府債券發行系統，成功招標發行470.13億元（人民幣，下同，2150億元）地方債，其中，發行粵港澳大灣區相關專項債券175.14億元（約新台幣800億元），標誌著2019年全國首批粵港澳大灣區建設地方政府專項債券正式落地。

據悉，粵港澳大灣區專項債券共8期，首次包含了10年、15年、20年期的長期限債券品種，較好匹配大灣區建設的長期資金需要；資金主要用於佛山、江門、惠州、肇慶、中山等大灣區城市的土地儲備、基礎設施互聯互通建設等方面。（南方日報）

《遼寧》一季度民間投資同比增長超17%

據遼寧省統計局消息，今年一季度，遼寧全省規上民營企業增加值增長16.4%；民間投資增長17.3%，遠高於去年全年7.7%的增速，占全省投資比重達到69.2%；民營企業進出口總額增長11.7%。據悉，2018年遼寧為近6000個重大專案和重點企業配備了專案管家，一對一跟蹤協調解決項目落實中遇到的困難；大連建立了專案服務秘書制度，為719個總投資5000萬元及以上的重點專案配備了378名服務秘書等。（人民日報）

《廣東》一季度社會消費品零售額人民幣破兆

廣東省統計局發佈的資料顯示，一季度，社會消費品零售總額10178.96億元，居全大陸首位，其中消費升級類商品銷售、技術含量高的新興服務業增長較快。近日發佈的《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》特別提到，打造國際消費灣區，推進大灣區消費一體化，加快開發基於5G的智慧終端機產品和4K/8K智慧電視等新型資訊消費品等。可以預見的是，背靠粵港澳大灣區，加上5G等新技術賦能，廣東的消費升級將迎來巨大的發展空間。
（南方日報）

▲▼福州閩江金融街風光。（圖／CFP）

▲福州閩江金融街風光。（圖／CFP）

《福建》發佈促進便利店企業發展措施　每年最高獎勵460萬元

據日前發佈的《關於促進福州市便利店企業發展的若干扶持措施》顯示，政府會在便利店企業開辦新店、零售創新、開拓市場等方面給予資金上的扶持，包括對每新開一家直營的普通便利店補助2萬元，每新開一家直營的生鮮便利店補助5萬元，每個福州市便利店企業每年累計獎勵金額最高不超過100萬元（約新台幣460萬元）等。（東南網）

《福建》廈門強化科技供給激勵企業研發投入　最高補助3655萬元

據悉，今年廈門市力爭全社會R&D（研發）投入占GDP的比重達到3.45%，新認定國家高新技術企業200家，新培育科技企業孵化器10家以上、專業化眾創空間30家以上，技術交易額達70億元規模。此外，對主營業務收入20億元及以上且年度研發經費投入在5000萬元及以上的大型企業，補助最高限額為800萬元（約新台幣3655萬元）；其他企業最高限額為250萬元。（廈門網）

《貴州》2019數博會貴州簽約項目125個　金額達4600億

2019中國國際大資料產業博覽會29日在貴陽落幕，共有2.6萬餘名嘉賓參會，觀展人數超12.5萬人，共簽約項目125個、簽約金額1007億元（約新台幣4600億元）。貴陽市政府與上海依圖網路科技有限公司簽署戰略合作協定，合力推動貴州人工智慧產業生態建設；貴安新區與23家企業集中簽署合作協定，共簽約20個專案等。（人民日報）

《北京》陸大規模小麥跨區機收拉開序幕　目前已收穫4000萬畝

截至5月28日，全大陸已收穫小麥4000萬畝，當日機收面積694萬畝，標誌著「三夏」大規模小麥跨區機收大會戰拉開序幕。今年「三夏」將有1630萬台農業機械投入小麥、油菜等作物搶收、烘乾等作業，以及玉米、水稻、花生等作物搶種作業，其中聯合收割機64萬台，跨區作業聯合收割機27萬台。（人民日報）

▼少林寺眾僧在收麥。（圖／CFP）

少林寺眾僧手工收麥，曾捐萬斤小麥救濟村莊。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：粵港澳大灣區債券,民間投資,社會消費品零售額,便利店企業,數博會

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